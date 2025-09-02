내란특검 ‘계엄해제 방해 의혹’ 추경호 자택-의원실 압수수색

내란 특검(특별검사 조은석)이 2일 추경호 전 국민의힘 원내대표를 겨냥한 강제수사에 착수했다. 추 전 원내대표의 서울 강남구 자택과 국회의원실 등을 압수수색한 것. 추 원내대표는 12·3 비상계엄 당시 계엄 해제를 위한 국회 표결을 방해했다는 의혹을 받고 있다.
특검팀 박지영 특검보는 이날 브리핑을 통해 “국회 해제 의결 방해 관련 추경호 의원의 주거지는 오전 8시부터, 지역구 사무실은 오전 9시부터 압수수색이 진행됐다”며 “추 의원실에 대한 압수수색도 진행 중”이라고 밝혔다.
그는 또 국민의힘 사무처 직원 압수수색 관련해서 “직원의 주거지 압수수색은 이뤄진 바 없다”며 “오전 8시 11분경 사무처 직원에 대한 핸드폰 압수수색을 위해서 출근하는 직원에 대해서 압수수색이 이뤄졌다”고 설명했다.
국민의힘 원내대표실 압수수색에 대해서는 “추경호 의원의 비상계엄 당일 행정 및 의사결정 관련 원내대표실에 대해서도 압수수색 영장을 발부받았고 집행 절차에 관해선 진행 중”이라고 했다. 이어 “조지연 의원도 (당시) 김용현 전 국방부 장관하고 통화를 해서 (압수 수색) 대상 의원실에 포함이 돼있다”고 밝혔다.
이날 특검은 추 전 원내대표가 내란 주요 임무에 종사했다고 보고 있는 것으로 알려졌다. 추 전 원내대표는 계엄 선포 직후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 소집 장소를 다시 국회로 알렸다가 여의도 당사로 또 한 번 바꿨다. 이를 통해 국민의힘 소속 의원들의 국회 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다.
박 특검보는 취재진과의 질의응답 과정에서 “기본적으로 내란 주요 임무 종사 (혐의)”라며 “국회의 계엄 해제 의결과 관련된 부분 확인이 필요할 것 같다. 그런데 연관성을 아주 배제하는 것은 불가능하다”고 했다.
특검팀은 지난달 21일 관련 의혹을 조사하기 위해 국회 사무처를 압수수색한 바 있다. 당시 압수수색 영장에는 추 전 원내대표가 피의자로 기재돼 있었다.
특검팀의 강제수사 돌입에 국민의힘은 강하게 반발했다. 국민의힘 최보윤 수석대변인은 논평을 통해 “조은석 특검팀의 무도한 ‘야당 말살 수사’를 강력히 규탄한다”고 비판했다.
이어 “특검이 무리수를 두는 것은 민주당의 ‘내란프레임’ 씌우기에 특검이 장단을 맞춘 꼴밖에 더되겠느냐”며 “이재명 정권은 무리한 특검과 표적 수사로 정치판을 흔드는 행태를 즉각 멈추어야 한다”고 목소리를 높였다.
국민의힘 사무처 당직자들이 중심인 노동조합도 “정치인도 아니고 단지 당무 수행을 했을 뿐인 사무처당직자 개인을 압수수색한 것은 조은석 위헌특검의 인권침해성 과잉수사라고 볼 수 밖에 없다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
