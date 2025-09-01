광주송정역 KTX투자선도지구 개발 시동

광주 광산구는 호남권 대표 관문인 광주송정역 KTX투자선도지구 개발사업이 한국토지주택공사(LH) 투자 심사로 개발이 본격화된다고 31일 밝혔다. 한국토지주택공사는 지난달 25일 경영투자심사위원회를 열어 광주송정역 KTX투자선도지구 개발사업의 사업성 평가를 마치고 조건부로 통과시켰다.
사업은 광산구 송정동, 송촌동, 장록동 일대 55만8158m²에 주거, 산업, 연구, 업무 등을 포괄하는 융복합단지를 조성하고 구도심 환경 정비로 지역의 활력을 증진하는 것이다. 이를 위해 광주송정역 주변 교통 체계를 종합적으로 개선·정비하고, 지역경제 활성화를 위해 특화 산업 육성 기반을 구축한다. 총사업비는 5943억 원 규모로 LH가 사업을 시행한다. 투자 심사 통과로 LH는 사업성 보완 등 조건 사항 이행 이후 보상 절차에 들어갈 예정이다.
KTX투자선도지구 개발사업 본격화로 광주송정역이 광주·전남권 교통·물류 중심지로 도약할 기반이 마련되고, 낙후된 원도심의 기능 회복과 생활환경 개선, 지역 문화·관광 활성화 등 다양한 기대효과가 뒤따를 것으로 기대된다.
박병규 광주 광산구청장은 “광주송정역 KTX투자선도지구 개발사업이 지역민들의 바람을 담아 성공적으로 추진돼 광주송정역세권 발전의 획기적 전환점이 되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
댓글 0