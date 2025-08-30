‘아침 기습호우’…경기도 재난안전대책본부 비상 1단계 발령 대응

경기도는 30일 새벽부터 시작된 집중강우로 인해, 이날 7시 30분 재난안전대책본부 비상1단계를 발령해 대응에 나서고 있다고 밝혔다.
이날 새벽부터 오전 사이 성남, 양평, 안양, 광주 4개 시·군에 호우경보가, 광명, 과천, 가평, 남양주, 군포, 의왕 6개 시·군에 호우주의보가 발령됐다. 다행히 오전 9시를 기해 과천, 가평, 남양주를 제외한 나머지 지역의 호우특보는 해제됐다.
김동연 경기도지사는 ‘재난대응은 과잉대응이 원칙’이라며, 철저한 사전대비와 신속한 대응으로 인명피해 방지 및 재산피해 최소화에 철저를 기하라며 특별지시를 내렸다.
김 지사는 공문을 통해 △부단체장 중심의 선제적 상황판단회의를 통한 읍면동 지원체계 가동 및 현장 대응력 확보 △산사태, 하천 범람 등 선행강우지역 사전 예찰·점검 및 필요시 통제·사전대피 조치 △응급복구 사업장, 침수피해 복구지역 등 2차 피해 예방을 위한 사전 정비 및 예찰·점검 △막바지 휴가철 산간 계곡, 차박 행락객 대상 재난예경보시스템·민방위경보시설 등을 활용하여 통제 및 대피 안내 △심야 및 출근길 강수집중시간 지하차도 등 침수우려 지역 사전통제 실시 등을 당부했다.
비상 1단계에 따라 재난안전대책본부는 자연재난대책팀장이 재난상황 관리를 총괄하며, 자연재난과, 도로안전과 등 풍수해 관련 주요부서 20명이 비상근무에 돌입했다. 특히 하천과, 산림녹지과 등은 자체상황실도 추가로 운영하며 각 시군의 도로, 산사태 등 호우피해 상황을 신속히 파악해 현장을 지원하고 있다.
도는 하천, 계곡, 지하차도 등 호우 취약 시설을 사전에 점검하고, 피해 우려 지역에 대한 예찰 및 통제를 병행하고 있다. 특히 7월 집중호우로 인명피해가 발생했던 가평 지역을 포함해 도내 야영장, 펜션 등 행락지에 대한 특별 관리체계를 가동 중이다.
도 관계자는 “여름철 마지막 휴가를 즐기는 행락객들께서는 호우특보 발효 시 야영장, 계곡 등 위험지역에 접근하지 말고, 위험 기상에 따른 사전통제 및 대피 안내 시 적극 협조해 주시기 바란다”고 당부했다.
