‘외모지상주의’ 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 합의 이혼

방송 ‘얼짱시대’ 출신이자 웹툰 ‘외모지상주의’ 작가 박태준이 걸그룹 출신 최수정과 지난해 이혼한 사실이 뒤늦게 알려졌다.
■ “지난해 8월 파경…성격 차이로 합의 이혼”
28일 한 매체 보도에 따르면, 박태준은 지난해 최수정과 합의 이혼했다. 그는 “작년 초부터 이야기가 나왔고, 그해 8월에 이혼 조정이 성립돼 서류 정리까지 마무리됐다”며 “상대방에게 피해가 갈까 봐 알리지 않았다”고 밝혔다.
일각에선 두 사람이 현재 재산분할 소송 중이라는 보도도 나왔으나, 사실이 아닌 것으로 드러났다. 그는 “소송이 아닌 합의 이혼이다. 재산분할 소송은 사실이 아니며, 성격 차이로 서로 원만히 합의했다”고 설명했다.
■ 박태준·최수정, 10년 열애·결혼 끝에 결별
박태준과 최수정은 10년 열애 끝에 2020년 결혼했으나, 4년 만에 각자의 길을 가게 됐다.
박태준은 2009년 코미디TV ‘얼짱시대’에 출연하며 얼굴을 알렸고, 2014년 웹툰 ‘외모지상주의’를 시작으로 ‘싸움독학’, ‘인생존망’ 등을 연재하며 작가로 입지를 다졌다.
최수정은 2010년 한중 합작 걸그룹 롯데걸스로 데뷔했으며, 이후 여성 의류 쇼핑몰을 운영하며 사업가로 활동했다. 2018년에는 웹드라마 ‘체크, 메이트’에 출연하기도 했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0