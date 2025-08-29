‘수면제 대리수령’ 가수 싸이 “명백한 과오” 사과

가수 싸이(본명 박재상·48·사진)가 수면제 등을 대리 수령한 사실을 시인하고 사과했다. 경찰은 대리 수령이 이뤄진 경위와 기간을 조사해 처분을 결정할 방침이다.
28일 싸이의 소속사 피네이션은 입장문을 내고 “전문 의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰”이라며 “죄송하다”고 밝혔다. 이어 “(싸이는) 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있었다”며 “그 과정에서 수면제를 3자가 대리 수령한 경우가 있었고, 최근 경찰에서 조사가 진행 중”이라고 밝혔다. 다만 “(다른 사람 명의로) 대리 처방을 받은 적은 없다”고 해명했다.
싸이가 처방받은 수면제 등은 향정신성의약품으로 남용 시 환각 등 부작용이 있어 원칙적으로 의사의 대면 진료를 거쳐야 처방이 가능하다. 수령도 환자 본인이 직접 해야 한다. 극히 제한된 경우에만 가족이나 간병인 등이 대리 수령할 수 있다. 이를 어긴 경우 의료법 위반으로 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금에 처할 수 있다. 부당하게 의약품을 내준 의사는 자격정지 등 행정처분을 받을 수도 있다.
서울 서대문경찰서는 싸이가 대면 진료 없이 수면제 등을 처방받아 대리 수령해 왔다는 제보를 받고 그와 담당 의사인 대학병원 교수 한 명을 입건해 수사 중이다.
