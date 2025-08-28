내게 맞는 일자리는 어디일까

동아일보

27일 오후 경기 수원시 팔달구 신중년센터에서 열린 ‘일자리 두드림 구인구직의 날’ 행사에서 구직자들이 게시된 채용 공고문을 살펴보고 있다. 수원일자리센터가 주최한 이날 행사에는 5개 업체가 참여했다. 18명을 채용할 예정이며, 총 56명이 지원해 성황을 이뤘다.

#일자리 두드림 구인구직의 날#신중년센터#채용 공고문#수원일자리센터
장승윤 기자 tomato99@donga.com
