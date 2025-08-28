본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
내게 맞는 일자리는 어디일까
동아일보
입력
2025-08-28 03:00
2025년 8월 28일 03시 00분
장승윤 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250828/132269376/3" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
27일 오후 경기 수원시 팔달구 신중년센터에서 열린 ‘일자리 두드림 구인구직의 날’ 행사에서 구직자들이 게시된 채용 공고문을 살펴보고 있다. 수원일자리센터가 주최한 이날 행사에는 5개 업체가 참여했다. 18명을 채용할 예정이며, 총 56명이 지원해 성황을 이뤘다.
#일자리 두드림 구인구직의 날
#신중년센터
#채용 공고문
#수원일자리센터
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
집회 신고하러 간 민노총 간부, 서울경찰청 경내서 음주운전
① 중수청 어디로… 與특위 “행안부로” 鄭법무 “수사권 집중 안돼”
외신도 주목한 한국 찜질방…“‘아줌마 때밀이’에 두려움과 만족 동시에”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0