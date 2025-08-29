초·중·고등학생에 AI 교육

LG CNS는 2017년부터 AI, 로봇 등 첨단산업 분야의 미래 리더를 육성하기 위한 초·중·고교생 대상 교육 프로그램 ‘AI지니어스’를 운영하며 사회공헌에 나서고 있다. 해당 프로그램은 학생들의 연령대에 따라 △AI지니어스 디지털 코딩농활 △AI지니어스 △AI지니어스 아카데미 등으로 구성된다.
초등학생을 대상으로 하는 AI지니어스 디지털 코딩농활은 입사 2년 차 LG CNS 신입 사원들이 정보기술(IT) 소외지역에 위치한 초등학교를 찾아가 일일 코딩 선생님으로 활동하는 프로그램이다. 해당 프로그램을 통해 신입 사원들은 재능기부를 하며 회사에 대한 소속감, 자긍심을 기를 수 있다.
중학생을 대상으로 하는 AI지니어스는 매년 최신 기술 트렌드에 맞춘 AI 교육을 제공한다. 올해 주제는 △생성형 AI △AI 물류로봇 △빅데이터 등 세 가지다. 교육에 참여한 학생들은 AI 챗봇을 직접 제작해 보거나 본인을 묘사하는 키워드 데이터를 생성형 AI에 학습시켜 프로필 이미지를 만들고 평가하는 등의 체험형 AI 교육을 받을 수 있다.
AI지니어스 아카데미는 고등학생을 대상으로 하는 프로그램이다. 학생들은 약 8개월간 AI와 빅데이터, 코딩에 대한 교육과 더불어 AX(AI 전환) 전문가로 성장할 수 있도록 하는 멘토링 교육까지 받을 수 있다.
LG CNS는 2021년부터 특수학교 학생들까지 대상을 넓혀 AI 교육을 제공하고 있다. 지난해까지 20여 개 특수학교, 약 500명의 학생을 대상으로 AI지니어스를 진행했다. 올해는 전국 7개 지역의 특수학교까지 프로그램을 확대할 계획이다. LG CNS 관계자는 “AI와 소프트웨어 교육에 상대적으로 소외되기 쉬운 곳에서 디지털 격차 해소에 기여할 것”이라고 말했다.
