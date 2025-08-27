등촌역 인근 건물 옥상서 엄마와 두딸 추락…모두 숨져

서울 강서구 한 주상복합건물에서 모녀 사이인 3명이 추락해 사망했다.
경찰과 소방 등에 따르면 26일 오후 9시 30분경 강서구 염창동 등촌역 인근 주상복합건물 12층 옥상에서 여성 3명이 떨어졌다는 신고가 접수됐다.
40대 추정 여성 1명과 20대 추정 여성 1명은 현장에서 숨진 채 발견돼 경찰에 인계됐다. 또 다른 20대 추정 여성 1명은 심정지 상태로 발견돼 인근 병원에 이송됐으나 끝내 사망했다.
경찰 조사 결과 이들은 모녀 관계로 확인됐다.
경찰은 현장을 통제하고 폐쇄회로(CC)TV 영상 확보 등 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 현재까지 타살 혐의점은 없는 것으로 보고 있다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0