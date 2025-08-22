동아일보

[단독]김건희, 관저이전 논란때… 풍수전문가 13차례 통화

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 22일 03시 00분

[3대 특검 수사]
경찰수사 알려진후 총 4시간 26분
특검, 풍수가 개입 여부 집중수사

김건희 여사가 대통령 관저 이전 과정에 풍수 전문가가 개입했다는 의혹이 불거졌을 당시 논란의 당사자와 13차례에 걸쳐 4시간 넘게 통화한 것으로 파악됐다. 김건희 특검(특별검사 민중기)은 대통령 관저 이전 과정에 풍수가 등 비공식 라인이 개입했을 가능성을 배제하지 않고 관련 의혹을 수사하고 있다.

21일 동아일보가 확인한 김 여사 휴대전화 통화 내역에 따르면 김 여사는 2023년 7∼9월 풍수 전문가 백재권 씨와 13차례 통화한 것으로 나타났다. 풍수학으로 석·박사 학위를 받은 백 씨는 유명 정치인을 동물에 비유한 ‘동물 관상학’으로 세간에 알려진 인물이다.

백 씨를 둘러싼 논란은 2023년 7월 경찰 수사에서 백 씨가 관저 후보지였던 육군참모총장 공관을 다녀간 사실이 드러나며 본격화했다. 앞서 무속인 천공이 공관 등 관저 후보지를 둘러봤다는 의혹이 제기됐지만, 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인한 결과 천공이 아닌 백 씨가 육군참모총장 공관 등에 다녀간 사실을 확인한 것이다.

김 여사와 백 씨의 통화는 이 같은 경찰 수사 결과가 알려진 2023년 7월 직후 집중됐다. 가장 긴 통화는 1시간 35분 동안 이어졌고, 총 통화 시간은 4시간 26분이었다. 13차례 통화 중 두 번을 제외하고는 모두 김 여사가 먼저 전화를 걸었다.

특검은 김 여사 구속 이후 13일 관저 인테리어를 맡았던 업체 21그램과 대통령실 관리비서관으로 일하며 관저 이전 업무를 총괄했던 김오진 전 국토교통부 1차관의 자택, 감사원 등을 압수수색하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

감사원은 지난해 9월 관저 의혹 감사 결과를 발표하면서 무자격 업체 하도급 등 일부 절차상의 문제만 확인했을 뿐 관저가 보안시설인 만큼 수의계약 자체는 위법하지 않다고 결론 내렸다. 김 전 차관은 감사원 감사 당시 관저 공사를 21그램에 맡긴 경위에 대해 “대통령직인수위원회 관계자, 경호처 등 윤석열 정부와 밀접한 분들로부터 해당 업체를 추천받았다”면서도 “구체적으로 누가 추천했는지는 기억나지 않는다”고 진술했다.

특검은 김 여사가 운영한 전시기획사 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원한 21그램이 수의계약으로 공사를 맡게 된 과정을 들여다보고 있다. 특검은 김 전 차관과 21그램 대표 김모 씨 등 관계자들을 불러 김 여사와의 연관성을 조사할 방침이다.

#김건희 특검#대통령 관저#풍수 전문가#특검 수사
이윤태 기자 oldsport@donga.com
구민기 기자 koo@donga.com
