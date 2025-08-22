‘처서 매직’도 옛말… 주말 36도 찜통

더위가 그친다는 절기 처서(23일)가 다가왔지만 당분간 전국에 찜통 더위가 이어질 전망이다. ‘처서가 지나면 모기 입이 삐뚤어진다’는 속담이 있을 정도로, 통상 8월 하순 더위가 꺾이며 ‘처서 매직’이라는 신조어도 생겼지만 올해는 주말까지 폭염이 계속되다 다음 주초 중부지방에 비가 내릴 것으로 보인다.
21일 기상청에 따르면 이번 주 한반도가 북태평양 고기압 가장자리에 들면서 고온다습한 남서풍의 영향으로 찜통 더위가 이어지고 있다. 특히 남서풍이 백두대간을 넘으며 발생하는 ‘푄 현상’으로 강원 영동과 경북 등의 기온이 높았다. 22일 아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다. 처서인 23일에도 한낮 최고기온이 36도까지 오르는 폭염이 계속될 전망이다. 올여름(6월 1일∼8월 20일) 일 평균기온은 25.5도로 기상 관측이 체계화된 1973년 이후 역대 1위를 기록하고 있다.
한반도 서쪽에 자리잡은 티베트 고기압과 일본 남동쪽 북태평양 고기압이 주말에 접어들며 한반도 상공에서 하나로 결합돼 전국을 뒤덮을 것으로 예상된다. 이에 따라 주말까지 낮 최고기온이 36도를 오르내리는 폭염이 이어진다. 내륙을 중심으로 국지적인 소나기가 내리는 지역도 있다.
