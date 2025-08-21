김동연 “하남교산, 대한민국 대표 ‘AI시티’로 만들겠다”

AI 혁신클러스터 조성 추진
“하남 교산 신도시를 대한민국 대표 ‘AI 시티’로 만드는데, 모든 역량을 집중하겠습니다.”
경기도 조례 제정 등 총력
김동연 경기도지사가 21일 국회의원회관에서 열린 ‘지속가능 미래도시와 국가 AI 경쟁력 강화’ 토론회에 참석해 이같이 말했다. 토론회는 추미애 국회의원실과 한국토지주택공사(LH)가 공동 주최했다.
도시계획과 AI 전문가들이 참석해 △글로벌 AI 패권 전쟁과 우리의 대처방안 △한국형 AI 시티 구현을 위한 정책 방향과 과제 △지속가능한 3기 신도시 도시공간 혁신 방안을 논의했다
김 지사는 “AI는 이제 단순한 산업 혁신 도구를 넘어서 국가의 패러다임 전환을 좌우하는 핵심 전략 자산“이라며 ”경기도는 글로벌 AI 패권 경쟁 속에서도 독자적 경쟁력을 키우기 위해 디지털 허브 조성, AI 테크노밸리 육성 등 디지털 대전환을 선도할 모델을 구축해 왔다”라고 설명했다.
그러면서 “그중에서도 도민의 삶과 직결된 것이 바로 ‘AI 시티’”라며 “AI 기술을 통해 도시의 지속가능성을 높이면서 AI 산업, 연구, 일자리가 유기적으로 연결되는 새로운 도시모델”이라고 설명했다.
김 지사는 하남 교산 공공주택지구 내에 추진 중인 AI 혁신클러스터를 소개했다.
그는 “AI/DATA 혁신 클러스터는 데이터센터, 연구시설, AI 트레이닝센터까지 AI 시티 실현을 위한 기반, 인력, 기술의 총집결체”라며 “여기에 도시 전반이 넷제로(Net-zero)로 설계될 예정인 만큼 가장 이상적이고 바람직한 미래도시의 본보기가 될 것”이라고 강조했다.
하남 교산 AI 혁신클러스터는 하남 교산 공공주택지구 내 자족 용지에 토지비를 제외하고 2조 3000억 원을 투입해 7만 1000㎡(연 면적 36만 4000㎡, 10개 동) 규모의 AI/DATA 산업 클러스터를 2026년부터 2030년까지 조성하는 사업이다. 인공지능대학원, AI 트레이닝센터, AI 데이터센터, AI 연구센터, 슈퍼컴퓨터센터 등이 들어선다.
그동안 경기도는 AI 혁신클러스터 유치를 위해 2023년 7월부터 국토부, 하남시, LH, GH와 협의해 왔으며, 수년간 교착돼 있었던 하남의 기업·교육시설 유치 문제를 해결하기 위해 국토부에 여러 차례 건의해 ‘택지개발 업무처리 지침’을 개정했다.
개정된 지침에 따라 시·도지사도 기업 용지 추천권을 갖게 되면서 지난달 전국 최초로 ‘공공주택지구 기업 유치 활성화 조례’도 만들었다. 관계기관 유치 최종 협의 후 투자 제안서 접수와 심의를 거쳐 9~10월 중 입주 협약을 진행할 예정이다.
