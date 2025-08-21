[단독]대형병원 전공의 복귀 70~80% 될듯

지난해 의정갈등뒤 첫 대규모 복귀
산부인과 등 필수의료는 50% 안팎
비수도권 수련병원도 지원율 낮아
전공의 대표들 모두 복귀 결정… 의료계 “인턴기간 단축 건의할 것”
올해 하반기 주요 병원 전공의(인턴, 레지던트) 모집에서 정원 70∼80% 수준으로 지원한 것으로 집계됐다. 의정 갈등으로 전공의들이 수련병원을 떠난 뒤 처음으로 대거 복귀하는 것이지만, 일부 진료과목과 지방병원에는 지원이 저조하다는 우려가 제기된다. 전공의 단체 집행부도 수련병원으로 돌아가기로 했다. 의료계는 21일 수련협의체 회의에서 ‘인턴 기간 단축’을 제안할 계획이다.
● “하반기 전공의 모집 70% 이상 지원”
20일 의료계에 따르면 19일 하반기 전공의 지원을 마감한 삼성서울병원, 서울아산병원, 서울성모병원 소속 가톨릭중앙의료원 등 3개 대형 병원에 전공의 약 1300명이 지원한 것으로 집계됐다. 세 병원의 하반기 전공의 모집 정원은 총 1860명으로 정원의 70% 이상이 지원했다. 이미 각 병원에 복귀한 전공의까지 포함하면 이번 하반기 모집으로 의정 갈등 발생 전 70∼80% 수준으로 전공의가 각 병원에 복귀할 것으로 의료계는 보고 있다.
앞서 지난해 2월 윤석열 정부가 의대 정원 2000명 증원을 발표하자 전공의들은 사직서를 제출하고 수련병원을 떠났다. 이후 의정 갈등이 이어지는 동안 수차례 정부가 여러 특례 조건을 제시하며 복귀를 유도했지만 응하지 않았다. 이후 정부가 바뀌고 투쟁 동력이 점차 줄어들면서 전공의 대부분이 이번 하반기 모집에 수련병원 복귀를 택했다.
의정 갈등 이후 사실상 집단행동을 주도했던 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원들도 수련병원에 복귀하기로 했다. 대전협 관계자는 “수련병원 전공의 대표인 비상대책위원들은 하반기 전공의 모집에 지원하기로 의견을 모았다”고 말했다.
5대 대형 병원 중 서울대병원과 세브란스병원은 21일까지 하반기 전공의를 모집하는 등 지원 절차는 대부분 이번 주에 종료된다. 이후 수련병원들은 자체 일정에 따라 이달 29일까지 전공의를 선발한다. 보건복지부 수련환경평가위원회에 따르면 인턴 3006명, 레지던트 1년 차 3207명, 레지던트 상급 연차(2∼4년 차) 7285명 등 총 1만3498명이 모집 대상이다. 현재 수련병원에서 근무 중인 전공의는 2532명이다.
● “필수 의료, 지역의료는 지원율 다소 낮아”
산부인과, 소아청소년과 등 필수 의료 전공의 지원율은 저조한 상황이다. 한 대형 병원 관계자는 “우리 병원의 필수 의료 전공 지원율은 50% 안팎으로 보인다”며 “영상의학과 등 인기과 지원율이 다소 높다”고 설명했다.
비수도권 수련병원 지원율도 낮다. 비수도권 병원에서 수련받던 전공의들이 수도권 대형 병원으로 자리를 옮겨 지역 병원에 공백이 생기는, 이른바 ‘도미노 현상’이 나타나고 있다. 한 의료계 관계자는 “비수도권 병원들의 경우 지원율이 수도권 병원보다 낮은 50% 안팎에 머무르고 있다”고 말했다.
의정 갈등 이후 아예 전문의가 되기를 포기하고 일반의로 일하겠다는 전공의들이 있는 데다 현재 일정대로라면 내년 하반기 수련을 마칠 때 전문의 시험 추가 시행이 없어 차라리 내년 3월 복귀를 택하겠다는 의견도 있다.
의료계는 21일 열리는 수련협의체 4차 회의에서 ‘인턴 기간 단축’을 건의할 예정이다. 의료계 단체 관계자는 “인턴 지원율이 상대적으로 저조한 점을 고려했다”며 “수련 환경 정상화 차원에서 인턴 기간 단축을 건의할 것”이라고 말했다. 앞서 5월 수련병원에 복귀한 인턴도 인턴 기간을 3개월 줄이는 수련 기간 단축 혜택을 받았다.
