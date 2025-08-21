본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
태극기의 과거와 현재가 한자리에
동아일보
입력
2025-08-21 03:00
2025년 8월 21일 03시 00분
전영한 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250821/132222312/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
20일 서울 종로구 대한민국역사박물관에서 한 관람객이 중국 상하이 대한민국 의정원에 게양됐던 태극기를 보고 있다. 이곳에서는 광복 80주년을 기념해 태극기와 관련 자료 210여 점을 소개하는 특별전 ‘태극기, 함께해 온 나날들’이 11월 16일까지 열린다.
#태극기
#광복 80주년
#대한민국역사박물관
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“숙제 했니?” 대신, 스스로 공부하게 만드는 부모의 대화법
“日 밤하늘 ‘번쩍’ 섬광 터졌다…현실판 ‘너의 이름은’” (영상)
수면시간 길거나 짧고 들쭐날쭉 일때 사망위험 크게 증가
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0