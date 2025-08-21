동아일보

태극기의 과거와 현재가 한자리에

  • 동아일보
20일 서울 종로구 대한민국역사박물관에서 한 관람객이 중국 상하이 대한민국 의정원에 게양됐던 태극기를 보고 있다. 이곳에서는 광복 80주년을 기념해 태극기와 관련 자료 210여 점을 소개하는 특별전 ‘태극기, 함께해 온 나날들’이 11월 16일까지 열린다.

#태극기#광복 80주년#대한민국역사박물관
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
