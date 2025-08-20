한강공원 주차장 5칸 차지한 여성…“바로 차 온다” 막무가내 [e글e글]

사람들이 몰리는 금요일 저녁 한강공원 주차장에서 한 여성이 차량과 물건 등으로 다섯 개의 주차칸을 점령했다는 사연이 전해졌다.
19일 온라인커뮤니티 ‘보배드림’에는 ‘금요일 퇴근 시간대 망원 한강공원’이라는 제목의 글과 관련 사진이 올라왔다.
■ 공영주차장 5칸 차지한 중년여성
글쓴이 A 씨가 올린 사진에는 회색 스포츠유틸리티차량(SUV) 한 대가 주차돼 있고, 그 옆으로 네 면에 걸쳐 캠핑용 접이식 의자, 상자, 쇼핑백, 수납함 등이 놓여 있는 모습이 찍혀있었다.
다른 차량들이 주차하지 못하도록 ‘알박기’를 한 것이다.
A 씨는 “퇴근 시간이 되니 한강공원에 차들이 몰려왔다. 다들 주차 자리 찾고 있었는데, SUV 운전자인 중년 여성이 주차장을 점령했다”며 “무려 5칸이나 차지했다. 어이없어서 지켜봤다. 차에서 내려 캠핑용 의자에 앉아 당당하게 일행을 기다리더라”라며 당시 상황을 전했다.
■ 다른차량 주차하려하면 “바로 차 오고 있다” 쫓아내
A 씨에 따르면 해당 여성은 선글라스를 낀 채 캠핑 의자에 앉아 다리를 털며 여유롭게 기다리고 있었다. 누군가 주차하려 하자 곧바로 일어나 “바로 차 온다”며 막아섰다.
그는 “중년 여성인데 자식도 거의 컸을 텐데 그대로 자식들도 따라한다. 악순환이 계속된다”며 “언제까지 저런 광경을 봐야 하냐”고 답답함을 표현했다.
그러면서 “주차 맡은 자리에 깔아놓은 물건들 참 가관이다. 중고시장 물물교환도 아니고, 외국인들 볼까 정말 창피하다”라고 덧붙였다.
■ 누리꾼 “침묵하니 이런 사람들 늘어나는 것”
사연을 들은 누리꾼들은 “비상식적인 사람들이 왜이렇게 많은건지 모르겠다”, “저러면 앞에 가로막고 경찰을 부르는게 답이다”, “이런걸 보고 침묵하니 이상한 사람들만 늘어난다”, “주차 장소는 먼저 온 차량이 우선이라는 현수막이라도 걸어놔야 하는건가” 등의 반응을 보이며 공분을 나타냈다.
■ 물건으로 차량 막으면 교통방해 혐의 적용 가능
사건이 발생한 곳은 공영주차장이어서 관리 주체인 지방자치단체는 주차장법에 따라 ‘자리 맡기 행위’ 중단을 명령할 수 있다. 불응 시 과태료 부과도 가능하다.
특히 관리 요원의 안내를 무시하거나 물건으로 차량 진입을 막아 흐름을 현저히 방해할 경우 업무방해나 일반교통방해 혐의를 적용해 처벌할 수 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
