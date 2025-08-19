동아일보

“산후조리원 매일 오는 시어머니…반찬도 남편 먹을 것만 싸와”[e글e글]

  • 입력 2025년 8월 19일 11시 34분

산후조리원에 매일오는 시어머니가 남편만 챙긴다는 사연이 전해졌다. 기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크
매일 산후조리원을 찾는 시어머니 때문에 불편하다는 한 여성의 사연이 전해져 누리꾼들의 공감을 사고 있다. 사연 속 여성은 시어머니가 정작 산모는 외면한 채 남편만 챙긴다며 서운함을 토로했다.

■ 출산 후 매일 찾아오는 시어머니

지난 17일 ‘네이트판’에는 ‘시어머니가 산후조리원에 매일 옵니다’라는 제목의 글이 게재됐다.

글쓴이 A 씨는 출산 후 산후조리원에서 회복 중이라며 “처음엔 2주만 있을까 했는데 몸이 너무 힘들어 3주 예약했다”고 말했다.

A 씨는 “자연분만으로 3.5㎏ 아기를 낳았다”며 “출산 직후에는 정신이 없어 몸을 찢고 꿰매도 못 느꼈지만 하루 이틀 지나니 온몸이 아프더라”고 고통을 털어놨다. 이어 “다른 산모들은 점점 회복하는데 저는 속이 안 좋아 토할 것 같고 어지럼증도 심하다”며 “친정 부모님도 제 상태를 보고는 잠깐 면회만 하고 간다”고 설명했다.

■ “아기만 챙기고 남편 밥만”…산모 외면

하지만 시어머니는 출산 직후부터 매일 조리원을 찾아왔다고 한다. A 씨는 “심지어 하루에 두 번 오신 적도 있는데, 항상 오셔서 내 상태를 묻는 게 아니라 아기 상태만 물으신다”고 토로했다.

그는 “음식도 바리바리 챙겨 오시는데 정작 내용물을 보면 본인 아들이 좋아하는 것들”이라며 “저는 냄새 때문에 먹지도 못하는 밑반찬을 본인 아들 먹으라는 건지 늘 가져오신다”고 전했다.

결국 A 씨는 시어머니에게 “몸 좀 회복하고 와달라, 매일 오시니 마음이 불편하다”고 직접 말했다. 시어머니는 알겠다고 했지만, 얼굴에는 서운함이 역력했다고 한다.

■ “혼자 쉬고 싶다”…누리꾼 공감

A 씨는 “조리원 직원분들도 저에게 ‘산모님 시어머니 장난이 아니네요’라고 놀라워한다”며 “저는 그냥 아무도 없는 방에서 혼자 조용히 쉬고 싶은데, 이런 마음을 가지는 제가 나쁜 거냐”고 조언을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “친엄마도 자주 안 오는데 시어머니가 매일 오는 건 최악”, “남편은 뭐 하고 있는 거냐. 마마보이 아니냐”, “조리원 나가서도 열받아 아기 안 보여줄 듯”이라며 글쓴이의 상황에 공감과 분노를 보였다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
