‘대장동 재판’ 李측근 김용, 세번째 보석으로 석방

대법, 주거제한 등 조건으로 허가
‘대장동 사건’과 관련해 불법 정치자금과 뇌물을 받은 혐의로 2심에서 징역 5년형을 선고받고 구속된 김용 전 민주연구원 부원장이 보석으로 풀려나게 됐다. 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 19일 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등의 혐의로 구속 기소된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했다. 대법원은 김 전 부원장의 보석에 대해 보증금 5000만 원과 주거 제한 등의 조건을 걸었다. 법원 허가 없이 출국할 수 없고 법원 소환에는 정해진 일시와 장소에 출석해야 한다.
1, 2심 재판때 보석후 재수감
김 전 부원장은 2021년 대장동 민간업자 남욱 씨로부터 더불어민주당 경선자금 명목으로 8억5000만 원가량을 받은 혐의로 구속 기소됐다. 당시 김 전 부원장은 이재명 대통령의 경선 캠프 총괄본부장을 맡고 있었다. 2013∼2014년 경기 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 활동하며 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장으로부터 뇌물 2억여 원을 받은 혐의도 있다. 1, 2심 재판부는 김 전 부원장이 불법 선거자금 6억 원, 뇌물 7000만 원을 받았다고 판단했지만 김 전 부원장은 이에 불복해 대법원에 상고장을 제출했다.
김 전 부원장의 보석 청구가 받아들여진 건 이번이 세 번째다. 김 전 부원장은 1심 재판 중이던 2023년 5월 보석 석방됐지만 그해 11월 징역 5년을 선고받고 구속됐다. 2심 재판 때도 보석이 받아들여져 풀려났다가 항소가 기각되면서 다시 구속돼 수감 중이었다.
김 전 부원장의 보석 청구가 인용되자 민주당은 입장문을 내고 “늦었지만 사필귀정”이라고 밝혔다.
송혜미 기자 1am@donga.com
