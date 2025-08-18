원민경 여가장관 후보자 “성별 격차 여전히 심각…차별금지법 필요”

원민경 여성가족부 장관 후보자(사진)가 18일 여성가족부의 성평등가족부로의 확대·개편 과정에서 ‘성별 격차’를 우선 해결하겠다고 밝혔다. 포괄적 차별금지법 제정에 대해서는 “필요성과 의미가 크다”고 말했다.
원 후보자는 이날 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실에 첫 출근하며 “(여가부의) 존폐 논란과 장기간 장관 부재로 정책 추진 동력이 약화됐을까 우려된다”며 “사회 곳곳에서 목소리를 내지 못했던 분들의 권익 신장을 위해 일하겠다”고 밝혔다.
이어 “한국 사회의 성평등 수준은 개선됐지만 성별 임금 격차, 젠더 폭력에서 느끼는 안전 격차, 돌봄과 가사 노동에서의 격차, 성평등에 대한 청년세대의 인식격차 등 격차가 여전히 심각하다”며 “격차 해소를 우선순위에 두고 정책을 진행해 나가겠다”고 말했다.
성별, 지역, 종교, 성적 지향 등에 따른 차별을 금지하고 불합리한 차별의 피해자를 구제하도록 한 ‘포괄적 차별금지법’ 제정에 대한 입장도 밝혔다. 원 후보자는 “사회적 약자의 인권을 보호할 구체적인 수단이 마련될 수 있다는 점에서 필요성과 의미가 크다”고 말했다. 이어 “다만 법 제정에 대한 이해가 달라 다양한 의견이 제시되고 있어 토론의 장을 마련할 필요가 있다”고 덧붙였다.
댓글 0