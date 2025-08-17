정부, ‘동일노동 동일임금’ 연내 법제화…내년 하반기 시행

정부가 같은 업무를 하는 정규직과 비정규직 간 차별을 없애는 ‘동일노동 동일임금’의 원칙을 올해 안에 근로기준법에 명시하고 이르면 내년 하반기부터 시행하는 방안을 추진한다. 다만 호봉제에 의존하는 현재의 임금체계를 직무급제로 바꿔야 해 내년 시행이 쉽지 않을 것이라는 우려도 나온다. 정부는 새벽 시간에 근로자 사망사고가 발생한 SPC 그룹 등의 사례가 반복되지 않도록 장시간 야간근로를 제한하는 방안도 추진한다.
17일 국정기획위원회의 ‘국정운영 5개년 계획’과 고용노동부에 따르면 정부는 같은 사업장 안에서 같은 업무를 하면 정규직과 비정규직 등 고용형태에 상관없이 유사한 처우를 보장하는 ‘동일노동 동일임금’ 원칙을 올해 안에 근로기준법에 명시하는 방안을 추진한다. 근로기준법에 ‘사용자는 동일가치노동에 대해 동일한 임금을 지급하기 위해 노력해야 한다’는 취지의 조항을 마련하는 방안을 검토중이다.
다만 우리나라는 근속연수에 따라 임금이 자동으로 오르는 호봉제(연공급) 임금체계가 다수여서 이를 위해선 직무급제 확산이 필요하다. 직무급제는 업무의 책임과 난이도 등에 따라 임금을 산정하는 제도다. 직무급제 도입을 위해서는 실태조사 등을 거쳐 직무와 직위, 근속 등에 따른 객관적인 임금 기준을 마련해야 한다. 호봉제를 선호하는 노동계에 대한 설득작업도 남아있다.
고용부는 장시간 야간근로를 법적으로 제한하는 방안도 검토하고 있다. 근로기준법을 개정해 2027년부터 최소 휴식권을 신설하는 방안 등이다. 현행법에는 야간 근로나 장시간 근로를 규제가 없어 야간근로 종사자들에게 최소 휴게시간과 휴가·휴일을 보장하고, 최장노동시간과 연속 야간근로일 한도 등을 규정하는 것을 목표로 하고 있다.
댓글 0