‘천만 영화’ 출연한 40대 배우, 아내 폭행 혐의로 경찰 조사

40대 배우가 아내를 폭행한 혐의로 경찰 조사를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.
14일 경찰에 따르면 지난달 24일 오후 경기 부천시에서 40대 배우 A 씨가 아내 B 씨를 폭행했다는 신고가 경찰에 접수됐다. A 씨는 당시 B 씨와 말다툼을 벌이다가 집 밖으로 나가려고 했다. 이 과정에서 아내가 A 씨를 막아서자 몸싸움이 벌어진 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 양측의 진술을 청취한 뒤 A 씨를 폭행 혐의로 조사했다. 하지만 아내가 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝힌 뒤 사건은 가정보호사건으로 분류됐다. 가정보호사건은 형사 처벌하지 않고 일정한 보호조치를 취하는 사건일 때 내려진다.
다만 경찰은 사건에 관한 구체적인 내용은 밝힐 수 없다고 말했다. A 씨는 각종 영화와 드라마를 통해 배우로 활동하고 있다. 1000만 관객을 동원한 국내 영화에 조연으로 출연하기도 했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0