‘천만 영화’ 출연한 40대 배우, 아내 폭행 혐의로 경찰 조사

  입력 2025년 8월 14일 15시 54분

경찰. 게티이미지뱅크
40대 배우가 아내를 폭행한 혐의로 경찰 조사를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 경찰에 따르면 지난달 24일 오후 경기 부천시에서 40대 배우 A 씨가 아내 B 씨를 폭행했다는 신고가 경찰에 접수됐다. A 씨는 당시 B 씨와 말다툼을 벌이다가 집 밖으로 나가려고 했다. 이 과정에서 아내가 A 씨를 막아서자 몸싸움이 벌어진 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 양측의 진술을 청취한 뒤 A 씨를 폭행 혐의로 조사했다. 하지만 아내가 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝힌 뒤 사건은 가정보호사건으로 분류됐다. 가정보호사건은 형사 처벌하지 않고 일정한 보호조치를 취하는 사건일 때 내려진다.

다만 경찰은 사건에 관한 구체적인 내용은 밝힐 수 없다고 말했다. A 씨는 각종 영화와 드라마를 통해 배우로 활동하고 있다. 1000만 관객을 동원한 국내 영화에 조연으로 출연하기도 했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
