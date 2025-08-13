구성환, ‘건물주 논란’ 해명…“가난한 척 한 적 없어”

배우 구성환이 최근 불거진 ‘건물주 논란’에 대해 직접 해명했다.
구성환은 12일 자신의 유튜브 채널에 “방송 나가고 난 후 많은 분들이 DM 주셨는데, 옥상 공사·도배를 왜 집주인이 아닌 내가 직접 하냐고요? 제가 다 말씀드리겠습니다”라는 제목의 영상을 게재했다.
그는 “방송이 나간 뒤 3일 정도 인스타 DM과 유튜브 댓글로 ‘옥상 에폭시를 왜 네가 하냐’, ‘도배를 왜 직접 하냐’는 질문이 쏟아졌다”며 “방송이 나올 때마다 ‘건물 몇 채 있냐’는 논란이 이어졌다. 이번에 처음이자 마지막으로 말씀드리겠다”고 운을 뗐다.
■ “아버지 건물 절반, 2021~2022년 증여받아”
구성환은 “이 건물 일부는 아버지의 것이 맞고, 왼쪽 반대편 절반을 2021~2022년에 증여받았다. 증여세도 모두 냈다”고 밝혔다.
이어 “‘유 퀴즈’에서도 가난한 척 한 적 없다. 건평은 18평, 외부 공간 포함 약 20평이 전부”라며 “제가 왜 굳이 가난한 척을 하냐. 저도 촬영하면서 쓸 거 쓰고 밥 먹고 즐기면서 행복하게 지낸다”고 말했다.
■ “아버지 국가유공자, 뇌 치료 후유증으로 치매”
그는 “아버지가 국가유공자인데, 뇌 치료 후유증으로 갑작스럽게 치매가 왔다”며 “그러면서 아버지가 다세대 건물 절반을 증여해 주셨고, 건강이 좋지 않아 옥상 관리도 내가 해야 한다. 이게 전부다. 더 이상 얘기할 것도 없다”고 전했다.
마지막으로 그는 “아버지가 평생 일해 번 돈으로, 내가 태어나기 전 있던 가정집을 빌라로 바꾼 거다. 월세는 아버지에게 말일마다 꼬박꼬박 드리고 있다”며 “내 설명이 부족해 오해가 커진 건 죄송하지만, 일부러 숨긴 건 아니다. 이런 걸 말하는 게 낯간지러워서 얘기하지 않은 것뿐이니 오해하지 말아달라”고 당부했다.
■ 방송 속 소탈 이미지와 달라 논란
앞서 구성환은 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서 반려견 ‘꽃분이’와의 빌라 옥탑방 생활을 공개해 ‘구저씨(구성환 아저씨)’라는 별명을 얻으며 사랑받았다.
최근 방송에서 직접 옥상 방수와 안방 도배를 하는 모습이 전파를 타 관심을 모았으나, 빌라 두 채를 증여받은 사실이 알려지며 논란이 일었다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
