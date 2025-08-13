수도권 내일까지 시간당 50mm 강한 비…광복절 연휴 다시 무더위

정체전선의 북상으로 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 가운데 13일 오전 서울과 인천, 경기도, 충남북부서해안을 중심으로는 호우특보가 발효됐다. 이들 지역에는 돌풍과 천둥 번개를 동반한 시간당 10~40mm의 강한 비가 내리고 있어서 주의가 필요하다.
기상청에 따르면 이날 오후 1시 기준 강수량은 경기 김포 224mm로 가장 많고 서울 213.7mm, 경기 양주 204mm 등 수도권을 중심으로 비가 쏟아지고 있다. 수도권에는 이날 오전부터 14일 오전까지 시간당 30~50mm가 내리며 강수가 집중될 전망이다.
남부와 제주를 제외한 지역에는 14일까지 비가 이어진다. 수도권에 50~150mm의 많은 비가 예보된 가운데 경기 북부에는 200mm 이상이 내릴 가능성도 있다. 강원 내륙 및 산지에 30~100mm, 강원 중남부 동해안 5~20mm, 충남 북부 및 충북 중북부 30~80mm, 충남 남부 및 충북 남부 20~60mm가 예보됐다. 남부지방에는 13일 밤까지 최대 40mm가 내리고 이날 그치겠다.
당분간 평년과 비슷한 기온이 이어지는 가운데 14일 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 28~35도로 예보됐다. 강수가 지나간 이후 다시 낮 최고 35도 안팎을 오르내리는 무더위가 찾아온다. 기상청은 “비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려간 뒤 최고 체감온도가 31도 이상으로 오를 전망”이라며 “특히 남부지방과 제주도를 중심으로 33도 이상으로 오를 수 있다”고 밝혔다.
