영재학교·과학고 의대 진학 감소…장학금 환수 등 불이익 영향

영재학교 학생이 의대에 진학하면 장학금을 환수하는 등 정부가 불이익을 강화하면서 영재학교 졸업생의 의·약학 계열 진학률이 2년 연속 감소한 것으로 나타났다. 과학고 졸업생의 의·약학 계열 진학률도 3년 연속 하락세를 보였다.
12일 교육부에 따르면 2025학년도 영재학교 졸업생의 의·약학 계열(의대 치대 약대 한의대) 진학률은 2020년 6.9%에서 △2021년 7.5% △2022년 8.8% △2023년 10.1%까지 증가했다. 그러나 2024년 6.9%에 이어 2025년 2.5%로 감소했다. 과학고 졸업생의 경우 △2020년 1.5% △2021년 1.8% △2022년 2.9%로 증가했지만, △2023년 2.2% △2024년 2.1% △2025년 1.7%로 3년 연속 줄었다.
교육부는 “2021년 영재학교와 과학고에서 의·약학 계열 진학 시 제재 조치를 마련한 영향”이라고 설명했다.
현재 전국 영재학교 8곳과 과학고 20곳에서는 학생이 의·약학 계열을 지원하면 진학 지도를 하지 않고 일반고로의 전출을 권고한다. 해당 학생에게는 연구 활동 등 학교의 추가 교육과정이 배제된 일반 고교식 학교생활기록부(학생부)가 제공된다. 지급한 장학금도 환수된다.
김천홍 교육부 책임교육정책관은 “앞으로도 영재학교 및 과학고와 협력해 졸업생 진학 추이를 지속적으로 점검하겠다”며 “이공계 진로·진학 지도 강화, 학교 운영 성과 평가 등을 통해 이공계 인재 양성 교육이 보다 충실하게 이뤄지도록 노력하겠다”고 밝혔다.
