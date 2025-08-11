연일 물놀이 사고 나는데… 수영장엔 ‘무자격 안전요원’

‘라이프가드’ 모집 업체 7곳 중 6곳
자격증 요구 않고 ‘초보 환영’ 등 문구
안전요원 아예 없는 물놀이 시설도
“불시 현장점검 등 단속 강화해야”
“인명구조(라이프가드) 자격증 따로 없어도 돼요. 지금 일하는 2명 중 1명도 자격증이 없어요.”
4일 전남 순천시에서 수영장 라이프가드를 모집한다는 글을 올린 업체의 관계자는 이렇게 말했다. ‘라이프가드 자격증이 없어도 괜찮냐’는 물음에 대한 답이었다. 수영장 등 여름철 휴양시설에서 익사 사고가 되풀이되는 가운데, 일부 업체는 이렇게 법을 어기고 무자격자를 라이프가드로 고용하고 있는 것으로 나타났다. 전문가들은 불시 점검 등 현장 단속을 강화해야 한다고 지적했다.
이달 4∼10일 취재팀이 ‘알바천국’ 등 구인·구직 사이트를 통해 수영장 라이프가드를 모집하는 업체에 직접 문의해 본 결과, 7곳 중 6곳이 자격증을 요구하지 않았다. 업체들은 ‘초보 환영’ ‘대학생 가능’ ‘구조 자격증은 우대사항’ 등 문구를 내건 채 아르바이트를 모집했다. 게다가 실제 자격증을 요구하지 않았던 6곳 중 3곳은 이미 채용이 끝난 상태였다. 구조 능력이 증명되지 않은 ‘무늬만 라이프가드’들이 근무 중인 셈이다.
현행 체육시설법 시행규칙 등에 따르면 수영장에는 대한적십자사, 대한수영연맹 등에서 발급한 자격증을 가진 라이프가드를 2명 이상 배치해야 한다. 이를 어기면 1년 이하 징역이나 1000만 원 이하 벌금에 처할 수 있다. 하지만 호텔·콘도·워터파크 등 일부 민간 시설은 이를 제대로 지키지 않았다. 지난해 경기의 한 수영장에서 라이프가드로 근무한 김모 씨(27)는 “매일 감시하고 단속하는 게 아니기에 자격증 자체를 크게 신경 쓰지 않는 듯하다”며 “수영만 할 수 있으면 되겠지라는 일종의 ‘안전불감증’이 만연하다”고 말했다.
라이프가드를 규정대로 두지 않은 시설에서는 안전사고가 반복되고 있다. 올해 6월 서울 광진구 뚝섬 한강공원 야외수영장에서는 20개월 영아가 1m 깊이 성인풀에 빠져 심정지 상태로 발견됐다. 경찰 조사 결과, 당시 현장에는 라이프가드가 없었고 평소 상주하는 일부 라이프가드도 무자격자였던 것으로 드러났다. 또 지난해 1월 부산 서구의 한 수영장에서는 수영 후 휴식을 취하던 60대 여성이 가슴 통증을 호소하다 사망했는데, 당시 라이프가드 2명 중 1명은 자격증이 만료된 상태였다.
라이프가드를 1명도 배치하지 않은 경우도 많았다. 한국소비자원이 지난달 30일 발표한 자료에 따르면, 수상레저 시설이 집중된 경기 가평군 등 북한강 일대 워터파크형 물놀이시설 10곳 중 3곳이 라이프가드를 배치하지 않은 것으로 나타났다.
전문가들은 라이프가드 자격증 소지 및 갱신 여부를 주기적으로 파악하고 불시 점검하는 등 단속을 강화해야 한다고 제언했다. 현행법상 수영장 등 체육시설은 반기마다 1회 이상 안전 점검을 실시해야 한다. 이용재 경민대 소방안전관리과 교수는 “안전요원 미비로 인한 사고는 업체들의 안전불감증과 느슨한 단속에서 비롯된다”며 “물놀이 사고가 자주 발생하는 여름철(7, 8월)만이라도 지자체에서 불시 점검 등 단속 횟수를 늘리는 방안이 필요하다”고 말했다.
