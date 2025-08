기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 게티이미지뱅크

2일 인천경찰청 고속도로순찰대에 따르면 이날 오전 2시경 인천 중구 운북동 인천공항고속도로 금산나들목 인근에서 A 씨(40대·남)가 몰던 경차가 앞서가던 1톤 트럭을 추돌했다. A 씨는 사고 후 차량에서 내려 트럭 운전자 B 씨(50대·남)와 수습에 나섰다.하지만 이때 30대 C 씨가 몰던 BMW 승용차가 A 씨 등을 들이받았다. 이 사고로 A 씨와 B 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 사망했다. C 씨는 “사고 수습 중인지 몰랐다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. C 씨는 사고 당시 음주 상태는 아니었다.