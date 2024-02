北 39실 조직, 도박사이트 만들어 韓범죄조직에 판매…회원정보도 탈취

국정원 제공



국가정보원이 불법 도박 사이트를 제작해 한국인 범죄 조직에게 판매하는 수법으로 불법 외화벌이를 주도한 북한 IT 조직원의 신원을 특정하고 운영 실태의 전반을 파악했다고 14일 밝혔다.국정원에 따르면 적발된 북한 IT 조직은 중국 단둥에서 활동 중인 경흥정보기술교류사로, 김정은 북한 국무위원장의 개인 비자금을 조달·관리하는 노동당 39호실 산하 조직으로 파악됐다. 김광명 단장 아래 정류성, 전권욱 등 15명의 조직원은 도박 사이트 등 각종 소프트웨어를 제작·판매해 매달 1인당 통상 500달러(약 67만 원)씩 평양에 상납하고 있는 것으로 드러났다.이들은 중국인 브로커를 통하거나 구글 등 포털사이트로 검색한 중국인 신분증에 본인의 사진을 합성해 중국인 개발자로 위장한 뒤 텔레그램이나 구인·구직 사이트에서 일감을 물색한 것으로 나타났다. 또한 IT 업계 종사자의 경력증명서를 도용해 도박 사이트 제작 수주에 적극적으로 나서기도 했다고 국정원은 설명했다.이들은 불법 도박 사이트 제작에 건당 5000달러(약 669만 원), 유지·보수 명목으로 월 3000달러(약 401만 원), 이용자 증가 시 월 2000~5000달러를 수수하는 것으로 파악됐다. 중국인 명의 은행 계좌나 한국인 범죄 조직의 차명 계좌, 해외 송금이 용이한 결제 서비스 페이팔 등을 활용해 개발 대금을 받고 이를 중국 내 은행에서 현금화해 북한으로 송금한 것으로 드러났다.이들은 사이트를 유지·보수하는 과정에서 회원들의 개인정보를 수집하고 심지어 악성코드를 심어 회원정보도 탈취한 것으로 나타났다. 이렇게 확보한 성명·연락처·계좌번호 등 한국인 개인정보 1100여 건을 판매하려하기도 했다고 국정원은 밝혔다.국정원은 북한 IT 조직원에게 사이트 제작을 의뢰해 수조 원대의 수익을 거둔 한국인 범죄 조직의 실체를 규명 중이다. 국정원 관계자는 “한국인 범죄 조직들은 이들이 요구하는 불법 도박 사이트 제작 비용이 한·중 개발자에 비해 30~50% 저렴하고 한국어 소통도 가능해 이들이 북한인임을 알면서도 거래를 계속하는 것으로 분석됐다”고 했다.정봉오 동아닷컴 기자 bong087@donga.com