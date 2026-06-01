정진석 “반도체 호남몰빵? 어느 충청인이 동의하나”

정진석 전 대통령 비서실장은 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 투자에 대해 “반도체 호남몰빵은 충청패싱을 넘어 충청무시 충청묵살에 지나지 않는다”고 말했다.
26일 정 전 비서실장은 자신의 SNS에 이같이 말하며 “이재명 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 제2반도체 클러스터를 호남에 몰빵하겠다는 저의를 드러내고 있다”고 했다.
그는 “반도체는 국가기간산업 중 하나를 넘어 미래핵심전략산업”이라며 “반도체 클러스터가 있느냐 없느냐에 따라 지역의 사활이 걸려 있다. 따라서 제2반도체 클러스터는 지역균형발전이라는 대의와 산업적 측면에서 입지의 최적성을 함께 고려하여 결정하여야 한다”고 이야기했다.
정 전 비서실장은 “이러한 미래핵심기간산업을 한 지역에 몰빵하겠다는 발상 자체가 지역균형발전에 역행할 뿐만 아니라 전형적인 지역 갈라치기”라고 하면서 “명청대전 승리라는 정치적인 이유에서 반도체는 호남에 몰빵하는 대신 여타 산업 한두 개를 다른 지역에 배분하여 지역여론을 무마해 보려 한다는데, 우리 국민을 얼마나 우습게 보면 이런 터무니없는 발상을 하겠는가”라고 말했다.
이어 “호남은 제1반도체 클러스터와 너무 지리적으로 떨어져있을 뿐만 아니라 특히 반도체에 필수적인 공업용수가 턱없이 부족하다”며 “호남 몰빵을 위해 충청의 대청댐 물을 끌어다 쓰겠다는 발상에 어느 충청인이 동의하겠는가”라고 지적했다.
마지막으로 정 전 비서실장은 “충청인의 거대한 저항에 직면하지 않으려면 합리적인 해결책을 모색해야 한다”며 “그렇지 않아도 물이 부족한 호남에 몰빵하는 대신 최소한 SK하이닉스만이라도 지리적으로도 용인에 근접하고 용수도 풍부한 충남권에 건설해야 한다. 이것이 호남도 살고 충청도 받아들일 수 있는 유일한 상생 방안”이라고 덧붙였다.
댓글 0