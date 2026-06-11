“지금 경제 나쁘다” 53%…지선 “野 선전” 45%, “與 선전” 31%

현재 우리나라의 경제가 ‘나쁘다’는 인식이 ‘좋다’는 인식보다 높다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 6·3 지방선거 결과에 대해선 국민의힘 등 야권이 예상보다 선전했다는 평가가 앞섰다. 투표용지 부족 사태에 대해선 국정조사가 필요하다는 응답이 85%를 기록했다.
엠브레인퍼블릭, 케이스탯리서치, 코리아리서치, 한국리서치가 8∼10일 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 조사해 이날 발표한 6월 둘째 주 전국지표조사(NBS·전화면접 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 현재 우리 경제 상황에 대해 ‘나쁘다’는 인식은 53%로 ‘좋다’는 인식(41%)보다 12%포인트 높았다.
6개월 후 우리나라 경제가 ‘좋아질 것’이라는 긍정 전망은 35%, ‘별로 차이가 없을 것’이라는 전망은 35%, ‘나빠질 것’이라는 부정 전망은 25%로 나타났다.
6·3 지방선거와 관련한 평가에서는 ‘국민의힘 등 야권이 예상보다 선전했다’는 응답이 45%로, ‘더불어민주당 등 여권이 예상보다 선전했다’(31%)는 응답보다 14%포인트 높게 나왔다. 모름/무응답은 24%로 집계됐다.
연령대별로 보면 18~29세와 70세 이상을 제외한 모든 연령층에서 ‘야권이 선전했다’는 응답이 우세했다. 지역별로는 광주, 부산, 울산을 제외한 모든 지역에서 야권이 선전했다는 응답이 나왔다. 지지정당 및 이념성향별 분석에서도 모든 집단에서 야권이 선전했다는 답변이 우세하게 나왔다.
투표용지 부족 사태와 관련해 국정조사가 필요하다는 응답이 85%로 필요하지 않다는 응답(11%)보다 74%포인트 높게 나왔다. 모든·연령·지역·이념성향층에서 국정조사 필요하다고 응답했다.
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