이지은 민주대변인 “李대통령, 尹처럼 하시나” 발언 논란

“尹, 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕 해”
이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗댄 이지은 더불어민주당 대변인의 발언이 논란이 되고 있는 가운데, 민주당은 사실관계와 발언 취지를 파악 중이라고 밝혔다.
탈당-징계 요구 빗발치자 與 “진위·의도 파악중”
강준현 민주당 수석대변인은 10일 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나 민주당 지지층 사이에서 이 대변인에 대한 탈당·제명 요구가 제기된다는 질문을 받고 “관련해서 검토 중”이라고 답했다.
강 수석대변인은 “언급한 내용이나 사안, 구체적인 의도를 파악해야 한다. 검토해야 한다”며 “징계를 염두에 두고 있는 것은 아니고 일단 진위 여부를 파악 중”이라고 덧붙였다.
이 대변인이 전날 유튜브 채널 ‘박시영TV’에 출연해 한 발언이 논란이 됐다.
그는 이날 방송에서 “저는 윤석열 때부터 정치를 했다”며 “윤석열을 보면서 윤석열이 누구 찍어서 당대표 시키고 엄청 욕을 했는데, (이재명) 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 설마 이런 생각이 들었다”고 언급했다.
해당 발언이 알려진 뒤 이 대통령 지지자들이 주로 활동하는 온라인 커뮤니티 등에서 비판이 확산됐다. 이들은 이 대변인의 발언이 부적절하다며 탈당 또는 징계를 요구하는 글을 잇따라 게시하고 있다.
민주당 출신인 조상호 법무부 장관 정책보좌관도 자신의 페이스북에 “대변인 정말 맞나요? AI 딥페이크인가?”라며 “제 눈과 귀를 의심했다”고 이 대변인을 비판했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0