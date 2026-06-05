본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
정치
더불어민주당
정청래 “박수와 채찍 모두 새기고, 바다같은 마음으로 합심을”
동아일보
업데이트
2026-06-05 15:22
2026년 6월 5일 15시 22분
입력
2026-06-05 15:00
2026년 6월 5일 15시 00분
이혜원 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260605/134056348/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
의총서 “선거 평가위원회 만들 것”
정청래 더불어민주당 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1
더불어민주당 정청래 대표는 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 결과에 대해 “숫자에 대한 평가도 있지만 숫자를 넘어 국민과 당원께서 주신 박수와 채찍 두 가지를 다 우리가 가슴에 새기고 이재명 대통령의 성공을 위해 한마음 한뜻으로 나아가자”고 밝혔다. 서울시장 선거 패배 등에 대해 당내 일각에서 제기된 지도부 책임론을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.
5일 정 대표는 국회에서 열린 의원총회에서 “이재명 정부의 성공을 위해서 당정청이 원팀·원보이스로 지금까지 그래왔듯 앞으로도 그렇게 해야 한다고 생각한다”고 말했다.
그는 “바다가 강물을 받아 안는 것은 강물보다 바다가 더 넓고 깊기 때문”이라며 “바다 같은 마음으로 서로의 다름을 인정하고 모두 합심해야 한다”고 했다.
그러면서 이번 선거 결과를 다루는 백서를 발간하겠다고 밝혔다. 정 대표는 “이번 선거에 대한 평가는 개인 차원에서 할 수도 있지만 시스템으로 하는 게 맞겠다”며 “방금 최고위원회 간담회를 통해 평가위원회를 만들어서 백서를 발간하기로 뜻을 모았다”고 설명했다.
이어 “백서 발간은 외부 시선과 내부 시선을 동시에 가장 객관적으로 평가하는 게 좋겠다는 생각으로 외부 한 분, 내부 한 분으로 공동 평가위원장을 해서 위원들을 구성하겠다”고 부연했다.