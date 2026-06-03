[출구조사]김상욱 52.8 김두겸 43.2…울산시장 민주 우세

3일 치러진 6·3 지방선거 울산시장 선거에서 더불어민주당 김상욱 후보가 국민의힘 김두겸 후보를 앞선다는 출구조사 결과가 나왔다.
이날 오후 6시 발표된 방송3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과에 따르면 김상욱 후보는 52.8%를, 김두겸 후보는 43.2%를 득표할 것으로 예측됐다. 두 후보의 격차는 9.6%포인트다.
울산 남구에 있는 김상욱 후보 선거사무소에서는 환호가 터져 나왔다. 선거대책위원회 관계자들은 출구조사 발표 직후 자리에서 일어나 “김상욱”을 세 차례 연호했다. 김 후보는 “출구조사 결과를 떠나 쉽지 않은 길을 함께해 주신 분들에게 감사와 존경을 드린다”며 “앞으로도 울산의 미래 발전을 위해 함께 손잡아 달라”고 밝혔다.
국민의힘 울산시당에서는 탄식이 나온 뒤 침묵이 이어졌다. 김두겸 후보는 이 자리에 참석하지 않았다.
출구조사는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표소 가운데 615개에서 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 오차 범위는 95% 신뢰수준에서 시도별 약 ±1.7~4.1%포인트다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0