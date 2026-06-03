민주 서울 등 11곳 우세, 국힘 경북 1곳 우세…부산·대구·강원·전북은 ‘경합’

3일 치러진 6·3 지방선거 및 재보궐 선거 결과 서울시장 선거에서 더불어민주당 정원오 후보가 국민의힘 오세훈 후보를 다소 앞선다는 지상파 출구조사 결과가 나왔다. 부산시장은 민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보가, 대구시장은 민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 접전을 벌일 것으로 예측됐다.
민주당은 전국 16개 광역단체장 중 11곳에서 우세, 국민의힘은 1곳에서 우세인 것으로 예측됐다. 경합 지역은 부산, 대구, 강원, 전북 등 4곳으로 조사됐다.
민주당은 서울, 경기, 인천, 울산, 경남, 대전, 세종, 충남, 충북, 전남광주, 제주 등 11곳에서 우세했다. 국민의힘은 경북에서 우세했다.
● 서울시장, 정원오가 오세훈 다소 앞서
이날 오후 6시 발표된 방송3사(KBS, MBC, SBS) 출구조사 결과에 따르면 민주당 정원오 후보는 51.4%를, 국민의힘 오세훈 후보는 46.0%를 득표할 것으로 예측됐다.
선거 기간 두 후보는 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 공사 구간 철근 누락 사실이 알려진 뒤 강하게 충돌했다. 국토교통부에 따르면 GTX-A 노선 삼성역 복합환승센터는 지하 5층 승강장 기둥에 주철근이 2열로 시공돼야 하는데 1열만 시공되는 오류가 확인됐다. 정 후보는 지난달 21일 “해결 방법을 마련하고 다음 공사를 진행해야 한다”며 공사 중단을 요구했고, 오 후보는 ”서울시민 삶을 중지시킨다는 협박“이라고 맞받았다.
정 후보는 투표 전날인 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 “행정의 가장 기본은 시민의 생명과 안전을 지키는 일”이라며 “안전한 서울을 만들 사람, 약속을 지키는 정원오를 선택해 달라”고 밝혔다.
오 후보는 같은 날 신촌 파이널 유세에서 ”계층 이동 사다리가 복원되기 시작했다. 4년만 더 달라“며 ”반드시 계층 이동 사다리를 복원해 내겠다. 제 꿈이 서울시민 여러분의 꿈이 될 수 있도록 도와달라“고 호소했다.
● 부산시장, 전재수-박형준 접전
부산시장 선거는 전재수 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 접전을 보일 것으로 예측됐다. 출구조사 결과에 따르면 전 후보는 50.2%, 박 후보는 48.3%를 득표할 것으로 예상됐다.
전 후보와 박 후보의 격차는 1.9%포인트 차로, 두 후보가 오차범위 내에서 접전을 벌일 것으로 나타났다.
부산에서 3선 국회의원을 지낸 전 후보는 이재명 정부 첫 해양수산부 장관으로서 해수부 부산 이전 성과 등을 바탕으로 ‘부산의 해양수도 완성’을 실현할 후보란 점을 경쟁력으로 내세웠다.
전 후보는 부산에 대통령 직속으로 ‘국가 해양전략위원회’를 설치하고 금융·지식, 비즈니스, 해양 AI 등 ‘4대 해양산업벨트’를 조성하겠다고 했다. 이를 통해 해운·항만 산업과 해양금융·사법서비스·AI기술을 결합한 양질의 일자리를 공급하겠다는 복안이다. 전 후보는 △2027년 국가 해양전략위원회 설치 △2029년 동남투자공사 설립 △2030년 이후 전략반도체 및 양자 클러스터 가동 등을 해양수도 로드맵으로 제시했다. 재원은 동남투자공사 설립과 해양수도조성펀드 운영, 민관합동투자 유치 등으로 마련한다는 계획이다.
현역 부산시장인 박 후보는 현역 프리미엄과 시정 성과를 내세우며 보수 결집에 총력을 기울였다.
박 후보는 청년 자산 형성을 지원하는 ‘부산찬스-30세에 1억’ 정책을 1호 공약으로 내세웠다. 부산 청년이 스무 살부터 매달 25만 원씩 10년, 총 3000만 원을 저축하면 부산시가 7000만 원을 지원해 만 30세에 1억 원의 자산을 형성할 수 있게 한다는 것이다. 박 시장 측은 지역 내 개발 초과이익금 등을 활용하고, 청년미래기금 운용수익도 발생하는 만큼 “추가로 드는 시민 세금은 0원”이라고 강조했다.
● ‘보수의 심장’ 대구, 김부겸-추경호 접전
대구시장 선거는 민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 출구조사 결과에 따르면 김 후보는 49.1%, 추 후보는 49.9%를 득표할 것으로 예측됐다. 두 후보 간 격차는 0.8%포인트다.
‘보수의 심장’으로 불리는 대구는 이번 선거에서 최대 격전지로 떠올랐다. 그간 대구는 국민의힘 계열 정당의 독주가 이어져 왔다.
하지만 국민의힘 대구시장 경선 과정에서 주호영 의원, 이진숙 전 방송통신위원장 공천 배제를 둘러싼 내홍이 이어졌고, 국민의힘 정당 지지도 역시 민주당의 3분의 1토막(4월 20∼22일 NBS 조사 기준) 수준으로 떨어지면서 일찌감치 출마를 선언한 김 후보가 지지율에서 선두를 달리기 시작했다.
하지만 국민의힘 후보가 추 후보로 확정되고, 박근혜 전 대통령이 공개적으로 추 후보 지원 유세에 나서면서 두 후보의 격차가 줄어들기 시작했다. 일부 여론조사에서는 추 후보가 김 후보를 앞섰다는 결과가 나오기도 했다.
후보별 주요 공약을 보면 김 후보는 ‘인공지능(AI) 로봇 수도 대구’를 내세웠다. 대구를 국가첨단전략산업 특화단지로 지정하고 AI 로봇 관련 산학연 공동 연구개발을 지원하는 내용이다. 이를 위해 정부 펀드 15조 원을 유치하고 1조 원 규모 대구성장펀드를 조성하겠다고 했다. 목표는 2035년까지 지역 내 신규 일자리 10만 개를 창출하는 것이다.
추 후보는 반도체 산업단지 조성에 초점을 맞췄다. 시장 직속 투자유치단을 꾸려 삼성전자, SK하이닉스 등 글로벌 반도체 대기업의 생산 거점(Fab)을 유치하겠다는 것이다. 반도체 특화 규제특구를 지정해 반도체 인력이 정착할 수 있는 기반을 마련하겠다고도 했다. 이를 통해 2034년까지 대구에 ‘반도체 메가 클러스터’를 완성하겠다는 목표를 내세웠다.
경기 군포시에서 16~18대 국회의원을 지낸 김 후보는 ‘지역주의 타파’를 외치며 대구로 내려와 2012년 19대 총선에서 수성갑에 도전했지만 낙선했다. 2014년 대구시장 선거에서 재차 낙선했고, 2016년 총선에서 당선됐으나 2020년 총선에선 또 낙선했다. ‘1승 3패’ 전적으로 5번째 대구 선거에 나섰다. 문재인 정부 시절 행정안전부 장관과 국무총리를 지냈다.
추 후보는 자신의 고향인 대구 달성에서 3선 국회의원을 지냈다. 윤석열 정부의 초대 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 지낸 친윤(친윤석열)으로 꼽힌다. 22대 국회에서 당 원내대표를 맡아 원내 협상을 주도했다.
출구조사는 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표소 가운데 615개에서 투표자 10만8727명을 대상으로 실시됐다. 오차 범위는 95% 신뢰수준에서 시도별 약 ±1.7~4.1%포인트다.