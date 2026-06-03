지방선거 오후 2시 투표율 48.9%…동시간대 역대 최고

직전 대비 8.2%P↑
중앙선거관리위원회는 3일 오후 2시 기준 제9회 전국동시지방선거 투표율이 48.9%로 집계됐다고 밝혔다.
전체 유권자 4464만9908명 가운데 2183만3284명이 투표권을 행사했다.
해당 투표율에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 몸이 불편한 유권자가 우편으로 투표권을 행사한 ‘거소투표’ 결과도 반영됐다.
이는 시간대별 투표율을 집계하기 시작한 제2회 지방선거(1998년) 이후 역대 지선 중 같은 시간대 최고 투표율이다.
2022년 제8회 지방선거의 동시간대 투표율인 40.7%보다 8.2%포인트 높다. 제8회 지선의 최종 투표율은 50.9%, 제7회 지선은 60.2%였다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(58.0%)이다. 이어 강원(54.5%),전북(54.2%), 경남(52.4%) 등이 뒤를 이었다.
가장 낮은 곳은 45.3%를 기록한 광주다. 이어 경기(46.0%), 인천(46.3%), 제주(47.0%) 등의 순이었다. 서울 지역 투표율은 49.4%로 집계됐다.
이날 선거는 오후 6시까지 진행되며, 유권자들은 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에서 투표권을 행사하면 된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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