부산 찾은 李 “YS가 꿈꾼 해양강국 앞당기겠다”

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 바다의 날 기념식에서 “이곳 부산에 본격적인 해양수산부 시대를 활짝 열어 젖히겠다”며 “부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로, 동남권을 ‘남부 해양수도권’으로 육성해 국가 필생의 과제라고 할 수 있는 국가균형발전을 반드시 완성할 것”이라고 했다.
이 대통령 기념사에서 “바다의 날은 장보고 대사의 청해진 개척을 기념하는 날”이라며 “세계 최고의 기술력을 자랑하는 조선·해운 강국, 역대 최대 수출을 넘어 수출 1조 달러 시대를 향해 나아가는 무역 강국, 이제는 세계가 가장 먼저 찾는 글로벌 방산 강국, 세계를 향해 힘차게 출범한 ‘대한민국호’의 출발점은 바로 이곳, 바다”라고 했다.
이 대통령은 “이 거대한 뱃길을 최일선에서 열었던 주역들은 바로 우리 선원들과 해양수산인”이라고 했다. 그러면서 “외국 상선과 원양어선 위에서 목숨을 걸고 벌어들인 외화는 가족의 생계를 지키는 힘인 동시에 국가 경제를 일으킨 밑거름이 되었다”며 “산업화 시대 파독 광부와 간호사들의 헌신처럼 우리 선원들과 해양수산 종사자들의 묵묵한 발자취 역시 대한민국 산업화 역사에 당당히 새겨져야 할 위대한 업적”이라고 했다.
이 대통령은 “1996년 김영삼 정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명”이라며 “30년이 흐른 지금, 이제 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 되었다”고 했다.
이 대통령은 “글로벌 해양 통상 질서와 공급망이 재편되는 이 불확실성의 시대에 세계 경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은 그 어느 때보다도 중요해졌다”며 “국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸었던 해양 강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당길 것”이라고 했다.
이 대통령은 “대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 되어 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호하겠다”며 “나아가 모두가 바다를 함께 누리고, 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다”고 했다. 그러면서 “이러한 국가적 비전을 실현하는 든든한 토대가 바로 오랜 시간 축적해 온 우리 해운·항만의 저력”이라고 했다.
이 대통령은 “정부는 해운산업이 단순한 물류 산업이 아니라 국가의 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업이라는 인식 아래, 우리 해운·항만 사업을 국가전략산업으로 육성해 갈 것”이라고 했다.
이 대통령은 “먼저 그동안 주춤했던 글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내어 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠다”며 “해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 서비스 산업도 폭넓게 육성해 우리 해운산업의 기초체력을 든든하게 보강하겠다”고 했다.
이 대통령은 “유능한 선원 양성에도 최선을 다하겠다”고 했다. 이 대통령은 “오늘 이 자리에는 원양 실습을 무사히 마치고 돌아온 한국해양대학교 학생 여러분들이 함께하고 있다”며 “이 청년들이야말로 가장 오래된 바닷길을 넘어 가장 새로운 미래를 열어갈 해운산업의 미래, 북극항로 시대의 주역들”이라고 했다.
이 대통령은 “과감한 도전 정신으로 항로를 개척하고 선제적인 선박 투자를 통해 오늘의 해운 강국을 일궈낸 해운 경영인 분들도 함께하고 계시다”며 “정부는 선배 해운인들의 도전 정신과 청년 해양인들의 패기를 하나로 모아 우리 해운산업이 세계의 바다를 호령할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.
이 대통령은 “바다를 통해 세계를 잇고, 평화의 길을 열고, 공동 번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을 바로 이곳, 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것”이라고도 했다.
이 대통령은 “동남권은 대한민국의 자랑스러운 ‘남부 해양수도권’으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것”이라며 “‘남부 해양수도권’을 육성하는 것은 단순히 특정 지역 개발의 문제가 아니다”라고 했다. 그러면서 “이는 대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략인 동시에, 해양 강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는 균형성장 전략의 핵심”이라며 “우리 동남권은 세계 최고의 해양 거점으로 도약할 지정학적 잠재력과 역량을 품고 있다”고 했다.
이 대통령은 “태평양과 유라시아를 잇는 거대한 관문, 세계적인 기업을 보유한 종합 산업의 거점, 대한민국 첨단 제조업의 든든한 심장, 동남권의 독보적인 역량이 바다와 함께 하나로 연결될 때 ‘남부 해양수도권’의 가치는 활짝 꽃피고 전 세계를 놀라게 할 것”이라며 “정부는 이 압도적인 잠재력을 바탕으로 부산을 비롯한 동남권을 가능성과 기회가 넘치는 새로운 경제권으로 연결하겠다”고 했다.
그러면서 “항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광 벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 ‘해양 경제권’으로 키워내겠다”며 “해운기업과 관련 공공기관은 물론, 입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립하고, 국회 논의가 끝나는 대로 이미 약속드렸던 동남권 투자 공사까지 모두 집적된 해양클러스터를 신속하게 완성하겠다”고 했다.
이 대통령은 “최근 해양수산부의 부산 이전 이후 한국해양대학교를 비롯한 부산 지역 대학들의 경쟁률이 사상 최고치를 기록하고, 또 수도권에서 오는 학생들의 비중도 늘었다고 한다”며 “바다에서 대한민국의 미래를 발견하고 새로운 기회를 찾기 위해 바다를 선택한 청년 여러분의 기대에 정부가 반드시 부응하겠다”고 했다.
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