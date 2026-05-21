오세훈, 유승민과 대시민 메시지 발표…“李 부동산 실정 심판 선거돼야”

당 지도부 대신 유승민 전 의원 동행…“李, 서울 등 이기면 거친 독재의 길”
“지도부, 대여 투장에 전력해야…전략적 역할 분담”
오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 21일 “이번 선거는 이재명 정부의 부동산 실정을 심판하는 선거가 돼야 한다”고 강조했다.
오 시장은 이날 오전 서울 강북구 삼양동 골목길에서 유승민 전 의원과 대시민 출정 메시지를 발표한 자리에서 “이 정부는 대출 제한을 고집하고, 잘못된 정책으로 이른바 ‘트리플 강세’로 (주택) 매매가는 전 지역에서 오르고, 서울 외곽의 집값은 15억 원으로 치닫고 있다”며 이같이 말했다.
오 시장은 삼양동에서 대국민 메시지를 발표한 데 대해서는 어렸을 적 초등학교를 다닌 지역이라며 유복하지 못해 수 차례 이사를 했고, 5년 전 서울시장에 복귀한 후 처음 재개발 활성화를 결심한 지역이라고 설명했다.
그는 “집 없는 분, 전·월세로 사는 분은 전세 소멸과 월세 폭등으로 생활비가 고갈되는 등 어려운 형편이고, 집을 팔려고 해도 양도세와 보유세로 걱정이 이만저만이 아니다”라고 지적했다.
오 시장은 “이번 선거의 첫번째 의미는 바로 이런 부동산 실정을 비롯해 서민 생활에 어려움을 끼치는 이재명 대통령의 오만한 정책을 심판하는 것”이라면서 “취임 1년도 안된 시점에서 긴장이 풀어져 오만하게 서민의 절규가 귀에 닿지 않는 것 같다”고 비판했다.
그는 “두번째는 이 오만함이 주거 정책을 넘어, 대한민국의 민주주의의 뿌리를 흔드는 지경에 이르렀다”며 “이 나라의 사법부는 힘을 쓸 수 없다. (삼권분립의) 세 개의 축 중 하나인 사법부가 허물어져 내릴 위기”라고 밝혔다.
오 시장은 “대법관 수를 대폭 올려 대통령 본인이 임명하는 대법관 수가 70~80%에 이르는데 그것도 불안한지 선거 후에 본인의 죄를 지우는 특검하겠다고 예고했다. 역대 이런 선거 없었다”고 비판했다.
그는 “선거 때는 이런 음모를 꾸며도 속을 숨기고, ‘그런 일은 없다’고 부인하는 것도 정치권이 흔히 하는 행태인데, 이번 정권은 선거 후에 죄 지우기를 본격적으로 하겠다고 공언했다”며 “이런 정권이 서울과 부산 등 주요 지역에서 모두 승리하는 일이 벌어지면 이제 대놓고 독재의 길로 갈 것이다. 연성 독재가 아닌 거친 독재로 가는, 어렵게 쌓은 민주주의, 헌법의 가치가 송두리째 무너지는 선거 될 수 있다”고 강조했다.
오 시장은 이날 자정 일정에 이어 첫 메시지 발표에 당 지도부가 아닌 유 전 의원과 함께 한 데 대해서는 “당 지도부는 대(對) 정부 투쟁에 전력을 다해줬으면 한다”며 “일종의 전략적 역할 분담”이라고 답했다.
이어 “그런 의미에서 정치적 의미를 담기보다는 유능하고, 중도 지향적, 모든 서민의 어려움을 보듬을 수 있는 경제를 챙기기 위해 경제 전문가인 유승민 선배와 함께하는 의미가 되겠다”고 설명했다.
그는 “이 선거가 끝나고 만약 저희가 패배하면 (이 대통령의) 오만함은 하늘을 찌르게 될 것”이라며 “그 점에 대해 중앙당은 가열찬 투쟁과 비판을 더욱 열심히 해줄 것으로 믿는다”고 했다.
오 시장은 정원오 더불어민주당 후보가 이날 유세 일정으로 삼성역을 포함 시킨 것과 관련해서는 “민주당은 선거를 늘 이런 식으로 치른다”며 “주택 문제가 가장 현안임에도 눈을 가리려는 목적으로 엉뚱한 이슈를 제기해 선거를 그 국면으로 끌고가고 있다”고 했다.
정 후보와 민주당은 최근 GTX 철근 누락 사건에 대해 서울시가 이 사안을 숨겨왔다고 주장하고 있다. 이에 오 시장은 전날 국토위 전체회의를 언급하며 “서울시가 초기에 완벽하게 원리원칙대로 이 사안을 처리했다는 것을 밝혔다. 더이상 민주당의 전략에 말려들지 않을 것”이라고 했다.
유 전 의원은 “선거는 후보가 치르는 것이고, 시민들도 후보를 보고 선택을 할 것”이라며 “그런 의미에서 오 후보가 민주당 후보보다 훨씬 더 준비되고, 경험 있고, 능력 있는 후보라고 생각한다”고 밝혔다.
그는 “다만 오래 전부터 우리 당 지지도나, 당이 처한 여러 어려움 때문에 기울어진 운동장에서 (선거를) 시작했다”며 “진심을 다해 오 후보를 돕겠다”고 했다.
유 전 의원은 지방선거가 끝나면 정부는 공소취소 특검을 추진하고, 부동산 세금 폭탄 등을 떨어뜨릴 것이라며 “누군가는 그걸 견제하고 서울시민 주거와 복지를 위할 수 있는 분이 돼야 한다고 생각해 적극 돕게됐다”고 말했다.
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