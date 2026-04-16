[정치 한 컷]고성과 설전… 피곤한 ‘대장동’ 청문회

16일 국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회’는 대장동·위례신도시 개발비리 의혹 및 김용 전 민주연구원 부원장의 뇌물수수 의혹 사건에 관한 청문회를 열었습니다.
김태훈 대전고검 검사장(왼쪽)이 민간개발업자 남욱,이원석 전 검찰총장 등과 함께 증인선서를 하고 있습니다.
이날 이 전 검찰총장은 “(국정조사는) 명확하게 재판에 관여할 목적”이라며 헌법과 법률에 어긋난다“고 비판했습니다. 이후 청문회는 증인의 위증 여부, 국조 위원의 이해충돌 가능성 등을 놓고 여야간 설전과 집단퇴장이 벌어지는 등 파행이 거듭됐습니다.
특위 여당 위원들은 검찰이 이 대통령 기소를 위해 대장동 민간개발업자 남욱 씨를 협박했다는 의혹을 집중 추궁했습니다.
한편 국민의힘 측은 대장동 사건 변호인 출신들이 같은 사건 특위 위원으로 활동하는 게 이해충돌에 해당한다고 항의하며 집단 퇴장하기도 했습니다.
이훈구 기자 ufo@donga.com
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