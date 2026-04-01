조국 “평택군서 닭칼국수”… 국힘 “시군 구분도 못해”

경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국혁신당 조국 대표(사진)가 ‘평택군’이라고 언급한 것을 두고 평택을 출마 의지를 밝힌 국민의힘 유의동 전 의원이 비판하고 나서며 신경전을 벌였다.
조 대표는 15일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “평택군 포승읍에서 닭칼국수를 먹고 안중읍 카페에서 말차 라테 한 잔”이라며 “식당 주인이 따듯하게 환영해주시면서 덕담을 해주셨다”는 글을 게시했다. 이에 유 전 의원은 조 대표가 ‘평택군’이라 적은 것을 두고 “평택시 된 지가 언제인데 이런 황당한 말씀을”이라며 “시군도 제대로 구분 못 하면서 평택의 대도약을 책임지겠다는 거냐”고 비판했다. 평택군은 1995년 도농복합시 출범에 따라 평택시·송탄시·평택군 지역이 ‘평택시’로 통합되면서 폐지됐다. 조 대표는 이후 ‘평택군’이라 적었던 게시물을 ‘평택시’로 수정했다. 조국혁신당 관계자는 “평택시보다 평택군이 더 익숙한 나이라서 발생한 실수 같다”며 “사과할 기회가 있으면 사과하겠다“고 설명했다.
댓글 0