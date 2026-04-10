위성락 “호르무즈 선박 통항 증가 없어…공급망 불확실성 지속”

위성락 국가안보실장이 10일 미국과 이란의 2주간 휴전 합의에도 “전쟁 중일 때에 비해 (선박 통항이) 크게 증가한 것으로 보이지 않는다”며 “당분간 (에너지) 공급망의 불확실성은 지속될 것“이라고 밝혔다.
위 실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 출입기자단과 간담회를 갖고 ”해협의 통항이 여전히 그렇게 원활하지 않다“며 이같이 말했다. 위 실장은 이어 ”원유나 나프타의 대체 수급처 발굴을 위한 노력을 지속하겠다”고 했다.
위 실장은 “(해협 안에 묶여있는) 2000여 척의 선박이 한꺼번에 해협을 빠져 나오려다 보면 시간이 걸릴 수 있고, 또 안전한 확보 항로 확보도 문제될 수 있다”며 “(해협에 갇힌 한국 선박 26척은) 선박과 선원의 안전확보와 안전하고 조속한 통항을 위한 소통을 관련국들과 지속하고 있다”고 말했다.
위 실장은 미국과 이란 간 종전 협상을 두고 양국의 입장 차이가 커 지켜봐야 한다고 했다. 그는 “미국과 이란 간 첫 종전 협상이 파키스탄 현지시간으로 내일 열릴 예정”이라면서도 “레바논 상황이 불안정하고 서로 간 비난이 오가고 있기 때문에 협상이 미뤄질 수 있다는 관측도 있다”고 설명했다. 이어 “협상이 개최되면 호르무즈 개방, 우라늄 농축 문제, 대이란 제재 해제 등 주요 쟁점이 논의될 것으로 예상된다”고 했다.
또 미국과 이란이 상대방이 수용하기 어려운 요구사항을 견지하고 있기 때문에 이러한 요구사항을 어느 수준까지 조정하고 수렴해나갈 수 있을지가 주요 변수라고 봤다.
영국이나 프랑스가 주도하는 국제 공조 움직임에도 예의주시하고 있다. 위 실장은 “호르무즈 해협의 안전 통항 보장을 위한 국제공조 움직임도 활발한데, 회의에 참석해서 동향을 파악하고 우리가 역할할 바를 검토하고 있다”며 “국제 해상로 안전과 한·미 동맹뿐 아니라 한반도의 안보, 이란 및 중동국가 관계 등 여러 요인을 종합적으로 고려해서 현실적인 방안을 신중히 검토해나가고자 한다”고 했다.
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