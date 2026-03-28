조현, 美국무차관 만나 “호르무즈 긴장완화 시급”

조현 외교부 장관은 26일(현지 시간) 주요 7개국(G7) 외교장관 확대회의 기간 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 만나 호르무즈 해협의 긴장 완화가 시급하다고 강조했다.
27일 외교부에 따르면 조 장관은 해협 내 한국 선박을 포함한 모든 선박의 항행 안전 보장과 글로벌 에너지·물류 공급망 정상화를 위해 한미 간 긴밀히 소통하자고 말했다. 후커 차관은 이에 공감하며, 한국이 ‘호르무즈 해협 관련 공동성명’ 동참 등을 통해 안전하고 자유로운 통항 확보를 위한 국제사회의 노력에 기여하고 있다고 평가했다.
조 장관과 후커 차관은 이날 회동에서 한국의 우라늄 농축·사용후 핵연료 재처리 권한 확보, 핵추진 잠수함 등 안보 분야 합의 이행을 위한 후속 실무협의를 조속히 개시하기로 했다고 외교부는 밝혔다. 대미투자특별법이 국회를 통과하면서 지난해 한미 정상회담 조인트 팩트시트(JFS·공동설명자료) 후속 협상에 나서자는 데 뜻을 모은 것이다.
또 조 장관과 후커 차관은 도널드 트럼프 미국 대통령의 5월 방중을 앞두고 한반도 문제 등을 포함한 지역 정세와 관련해서도 긴밀한 소통을 이어 가기로 했다. 정부는 트럼프 대통령의 방중을 계기로 북-미 대화와 남북 관계 개선을 추진하는 이른바 페이스메이커(pacemaker) 구상을 가동할 방침이다.
조 장관은 27일(현지 시간) 프랑스에 도착한 마코 루비오 미 국무장관과도 회동했다. 조 장관은 앞서 26일 캐나다, 인도, 프랑스, 유럽연합(EU), 독일 외교장관들과도 릴레이 회담을 갖고 양자 협력과 중동 정세 등에 대해 논의했다. 특히 어니타 어낸드 캐나다 외교장관에게는 국내 기술로 건조한 3000t급 ‘도산안창호함’이 캐나다를 향해 출항한 사실을 언급하며 우리 정부가 캐나다 차기 잠수함 사업 수주에 높은 관심과 의지를 갖고 있음을 강조했다.
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