김정은, 신형 탱크에 딸 주애 태우고…“전쟁준비 완성”

김정은 북한 국무위원장이 장녀 김주애와 함께 북한의 신형 장갑차, 탱크 등 기갑부대 합동 전술훈련을 참관하고 ‘전쟁준비가 완성됐다’는 점을 강조했다.
북한 노동신문은 20일 김 위원장이 전날 “조선인민군 수도방어군단 직속 평양 제60 훈련기지를 방문하시고 보병, 땅크(탱크)병 구분대들의 협동공격 전술연습을 참관”했다고 보도했다.
신문은 “신형 주력 땅크의 능동방호 체계 검열을 위한 각이한 시험이 있었다”며 “신형 주력 땅크는 각이한 계선과 방향에서 공격해오는 반땅크 미싸일(미사일)과 무인기들을 100％의 명중률로 요격하면서 우수한 능동방호 체계의 효율성을 뚜렷이 과시”했다고 전했다.
김 위원장은 “우리 군대의 각급은 격양된 기세를 조금도 늦춤 없이 계속 비상히 고조시켜 전쟁준비 완성의 비약적인 성과에로 이어나가야 한다”고 했다.
이어 “우리가 특별한 힘을 기울인 신형 주력 땅크의 핵심기술 개발에는 7년이라는 기간이 걸렸다”고 말했다.
그는 “장갑구조 및 동력계통 설계와 원격통합자동화력 조종체계, 전자전 종합체들과 유도미싸일, 능동방호체계에 의하여 비약적으로 제고된 땅크의 모든 구성요소들이 막강한 화력 보장과 생존성 제고, 승조원들의 복무 편리성에 완전히 적합화되였다”고 했다.
또 “땅크의 생존율을 높이기 위한 여러가지 특별한 기술들이 개발 도입되고 전방위 위협탐지체계를 갖추어 공격해 오는 각이한 반땅크 유도미싸일과 무인기와 같은 공중 목표들도 높은 정밀도로 믿음직하게 소멸할 수 있는 기동적인 방호종합 체계를 갖춘 것”이라며 “이 땅크만큼 자체 방어 능력이 강한 장갑무기는 세계적으로 존재하지 않는다”고 말했다.
김 위원장은 “이제부터 우리 육군에는 이 우월한 신형 땅크들이 대대적으로 장비 될것”이라며 “우리의 장갑무력은 더 높은 단계에로 발전할 것”이라고 했다.
북한 매체가 공개한 사진을 보면 김주애는 김 위원장과 전차에 탑승했다. 김 위원장은 전차 위에 걸터 앉은 채 김주애 옆에 앉았고 김주애는 전차 내부에 앉아 운전을 하고 있는 것으로 추정된다.
앞서 이달 14일 북한군 서부지구 장거리 포명군부대의 600㎜초정밀다연장방사포 화력타격훈련에도 김 위원장은 김주애를 데리고 가는 등 최근 군사 관련 행사에 김주애를 참석시키는 일이 빈번하게 목격되고 있다. 이는 김 위원장이 김주애를 군사 행사에 동참시켜 그녀의 북한 내 입지를 강화하고 존재감을 키우기 위한 목적으로 풀이된다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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