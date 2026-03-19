李 “서울대-지방국립대 정부지원금 격차 원인 확인하라”

이재명 대통령이 서울대와 다른 지방 국립대에 투입하는 정부 재정지원금의 격차와 원인을 확인하라고 주문했다.
강유정 청와대 대변인에 따르면 이 대통령은 19일 열린 제28차 수석보좌관회의에서 AI미래기획수석실이 준비한 지방 거점국립대 육성 일명 ‘서울대 10개 만들기 사업’을 보고받고 서울대와 다른 지방 국립대에 투입하는 정부 재정지원금의 격차와 원인을 확인하라는 지시와 지방 거점 대학을 육성하는 구체적인 방안을 물었다.
AI미래기획수석실은 지역 문화 격차 해소 및 관광 활성화 방안도 보고했다. 이 대통령은 일상 속 문화 향유 기회를 넓혀 지역 문화 격차를 줄이고, 지역 고유의 볼거리와 즐길 거리를 발굴해 관광을 확대하는 방안을 보고받은 뒤, 일본 아베 전 총리 시절 시행된 지역 관광 활성화 정책도 참고할 것을 지시했다.
또 지난 2월 열린 국가관광전략회의와 같은 관광 활성화 기구를 적극 활용해 지역 문화 콘텐츠를 널리 알리고, 지역 관광을 키울 수 있는 획기적 아이디어를 더 많이 내달라고 당부했다.
경제성장수석실은 이재명 정부 출범 직후인 2025년 하반기부터 민간 소비와 서비스업 경기 동향이 지방 전 권역에서 상반기보다 개선됐고, 지방 취업자 수 증가 폭도 하반기에 크게 확대됐다고 보고했다.
다만 수도권과 지방 사이에 누적된 성장 격차로 인한 구조적 불균형은 여전히 지속되고 있다고 진단했다. 이에 따라 상권 활성화, 건설 경기 보완, 전통 사업 경쟁력 강화 등 다각적 정책 노력이 필요하다고 보고했다.
경제성장수석실은 이에 대한 대책으로 지역 상권 혁신 방안, 지역 건설경기 활성화 및 지역 거점 육성 방안, 지방 기업 우대를 위한 공공조달 개선 방안, 지역 경제 활성화를 위한 조선 인력 대책을 보고했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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