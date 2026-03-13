오세훈 “절윤 조치해야”… 추가 공천 신청도 안해

오세훈 서울시장이 국민의힘 6·3 지방선거 공천 추가 접수일인 12일에도 장동혁 대표를 향해 인적 쇄신과 혁신형 선거대책위원회를 요구하며 후보 등록을 하지 않았다. ‘절윤(윤석열 전 대통령 절연) 실천’을 둘러싼 내홍 끝에 제1야당 소속 광역단체장이 두 차례나 공천 신청을 보이콧하는 초유의 사태가 벌어진 것이다.
오 시장은 12일 서울 중구의 한 호텔에서 기자들과 만나 “(절윤 결의문이) 실현 단계에 들어가는 조짐이 전혀 발견되지 않고 있다”면서 “공천 후보 등록을 오늘은 못 한다”고 밝혔다. 이날 오전 장 대표가 절윤 결의 후속 조치로 친한(친한동훈)계 등에 대한 징계 심의 중단을 내놓은 것에 대해서도 “그 정도 가지고는 노선 전환에 해당한다고 보기 어렵다”며 장 대표를 재차 압박했다. 오 시장은 8일 첫 마감 때도 ‘절윤’을 요구하며 후보 등록을 하지 않았다.
오 시장은 불출마 또는 무소속 출마에 대해선 “절대로 그럴 일은 없을 것”이라고 선을 그었다. 다만 △혁신 선대위 조기 출범 △강성 당권파 인적 쇄신 등을 선결 조건으로 내세웠다. 오 시장은 이 같은 요구를 장 대표를 만나서도 전달했다며 “그 부분에 대해 (장 대표가) 조금도 채택한다거나 그 방향으로 실행하려는 노력의 조짐조차 아직 발견하기 어렵다”고 했다.
이정현 공천관리위원장은 공천 추가 접수에 대해 “당장 어떻게 얘기하느냐. 제로 상태에서 새로운 논의 공간이 열릴 것”이라며 즉답을 피했다. 지도부는 입장을 내지 않았다.
