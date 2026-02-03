정청래 ‘1인1표제’ 가결로 연임 가도 청신호…‘반대 결집·합당’은 변수

재도전 끝 핵심 공약 관철…8월 전당대회 구도 영향 전망
혁신당 합당 논란 등 ‘완전한 리더십 재신임’엔 물음표
정청래 더불어민주당 대표의 핵심 공약인 ‘1인 1표제’가 재도전 끝 3일 당 중앙위원회에서 가결됨에 따라 정 대표 체제의 추진력이 확인됐다는 평가가 나온다. 아울러 오는 8월 전당대회를 앞두고 정 대표의 연임 가도에 청신호가 켜졌다는 분석이다.
다만 조국혁신당과의 합당 구상 등 주요 현안을 둘러싼 논란이 이어지고 있어 이를 곧바로 ‘전면적 재신임’으로 확대해 해석하기에는 이르다는 시각도 적지 않다.
민주당은 전날(2일) 오전 10시부터 이날 오후 6시까지 중앙위원들을 대상으로 당헌 개정안에 대한 온라인 투표를 실시했다.
투표에는 총 590명의 중앙위원 중 515명이 참여했고, 이 중 찬성이 60.58%(312명), 반대가 39.42%(203명)로 과반이 찬성해 가결됐다. 지난해 12월 5일 중앙위에서 의결정족수 미달로 부결된 지 약 두 달 만이다.
이번 개정으로 전국당원대회에서 대의원과 권리당원의 표 반영 비율은 기존 20 대 1 미만에서 1 대 1로 조정된다. 별도의 후속 절차 없이 오는 8월 전당대회부터 새 규칙이 적용될 예정이다.
정 대표는 가결 직후 기자간담회에서 “핵심 공약이자 1호 공약이라고 할 수 있는 1인 1표제를, 임기 안에 약속을 지킬 수 있게 돼 보람 있게 생각한다”며 “대한민국은 법치국가이고, 모든 법의 으뜸은 헌법이다. 헌법에서 명령하고 있는 보통·평등·비밀투표, 1인 1표제는 진작에 민주당에서 시행돼야 마땅했다”고 강조했다.
이어 “1인1표 시행으로 가장 직접적인 효과는 당내에 계파가 해체되는 것이라고 예상한다”며 “10년이 넘게 1인 1표제, 당원이 주인이 되는 정당, 당원 주권 시대를 부르짖었는데, 드디어 마침표를 찍게 돼 개인적으로도 무한한 기쁨”이라고 덧붙였다.
정치권에선 핵심 공약을 재추진 끝에 통과시키며 정 대표가 당 운영의 주도권을 일정 부분 회복했다는 평가가 나온다. 권리당원 표심의 비중을 확대하는 구조인 만큼, 이번 결과가 차기 지도부 구도를 둘러싼 셈법에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이다. 정 대표의 연임 도전 및 친청(정청래)계 구축에도 유리한 환경이 마련됐다는 것이다.
실제 1인 1표제는 권리당원 표심에 강한 후보에게 유리한 구조로 평가받는다. 정 대표는 권리당원 사이 지지도가 높은 편이다. 지난해 8월 전당대회에서 정 대표는 권리당원에서 66.48%의 득표율을 기록하며 박찬대 의원(33.52%)을 상대로 크게 이겼지만, 전국대의원 투표에선 46.91%로 박 의원(53.09%)에게 열세를 보였다. 다만 이번 중앙위 투표 결과를 두고는 해석이 엇갈릴 수 있다. 참여율과 찬반 분포에서 1차 표결과는 변화가 뚜렷하게 나타났기 때문이다.
지난해 12월 표결 당시에는 재적 596명 중 373명만 참여해 참여율이 60%대에 그쳤지만, 이번 2차 투표에서는 참여율이 87.29%로 높아졌다. 반면 찬성 비율은 72.65%(271명)에서 이번에는 60.58%(312명)로 낮아졌다. 반대표는 102명에서 203명으로 늘었다. 참여자가 늘어나면서 찬성뿐 아니라 반대 의견도 동시에 결집한 양상이다.
이를 두고 1인 1표제 도입 자체에 대한 반대라기보다는 제도 적용 시점과 추진 주체를 둘러싼 판단이 중앙위원들 사이에서 드러난 결과라는 해석이 나오기도 한다. 사안의 주목도가 높아지면서 투표 참여가 확대됐고, 그 과정에서 이견 역시 수면 위로 올라왔다는 것이다.
이같은 기류는 정 대표의 최근 정치적 판단 전반으로 이어지고 있다는 분석도 있다. 최근 제안한 혁신당과의 합당 구상을 두고도 당내에서는 충분한 공감대가 형성되지 않았다는 평가가 적지 않다. 의원들을 중심으로 합당의 실효성과 정치적 부담을 우려하는 목소리가 이어지는 상황이다.
이 때문에 1인 1표제 가결을 곧바로 정 대표 리더십 전반에 대한 승인으로 곧바로 해석하기는 어렵다는 지적이 제기된다. 제도 개편을 통해 추진력은 확인됐지만, 합당 논의 등 주요 현안을 둘러싼 정청래 지도부의 판단에 대해서는 여전히 검증 국면이 이어지고 있다는 해석이다.
댓글 0