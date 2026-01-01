“개구리처럼 어디로 튈지” 강훈식 출마 열어둬

[李대통령 신년회견] “姜실장과 사랑하는 사이냐” 묻자
李 “징그럽다, 아내 사랑해” 좌중 웃음
이재명 대통령은 21일 강훈식 대통령비서실장이 6월 지방선거에 출마할 가능성에 대해 “정치는 살아 있는 뭐라고 하던데, 개구리처럼 어디로 튈지 알 수 없다. 상황이 어떻게 될지 알 수 없다”고 했다. 정치권에서는 대전·충남 통합 시 3선 국회의원 출신인 강 실장의 출마 가능성을 열어놓은 답변이라는 해석이 나온다.
이 대통령은 이날 신년 기자회견에서 “어떤 사람이 어떤 정치적 선택을 하는가는 제가 이래라저래라 할 수 없고, 또 전혀 예측 불가능하다”며 이같이 말했다. 이 대통령이 ‘여권 지지자 사이에서 대통령과 강 실장이 서로 사랑하는 사이라는 표현이 나온다’는 질문에 “언제 사랑하는 사이가 됐나. 징그럽다”고 농담을 하며 “저는 제 아내를 사랑한다”고 하자 기자회견장에는 웃음이 터지기도 했다.
이 대통령은 각각 강원도지사, 경기 성남시장 출마를 위해 사직한 우상호 대통령정무수석비서관, 김병욱 정무비서관에 대해선 “자기 역할을 충분히 하고 자기 길을 찾아가는 것”이라며 “우리가 꼭 같이 가야 하는 관계는 아니니까 이탈은 아닌 것 같다”고 했다. 그러면서 “저로서는 제가 맡은 역할을 열심히 할 거고, 우리 참모들도 자기 역할을 마지막 순간까지 최선을 다해 주시길 바란다”고 당부했다. 현재 청와대에선 10여 명의 참모가 6·3 지방선거와 국회의원 보궐선거 후보로 거론되고 있다.
