대전충남-광주전남 통합특별시에 20조씩 푼다

정부 ‘통합 유인’ 지원방안 발표
정부가 광역자치단체 간 통합으로 만들어질 ‘통합특별시’에 4년간 최대 20조 원을 지원하고 서울특별시에 준하는 지위를 부여하기로 했다. 6·3 지방선거를 앞두고 ‘대전·충남’ ‘광주·전남’ 등 지역통합 추진에 드라이브를 걸기 위해 유인책을 제시한 것으로 풀이된다.
서울특별시에 맞먹는 권한 주기로
지방선거 앞두고 ‘지역통합’ 속도전
김민석 국무총리는 16일 정부서울청사에서 “통합하는 지방정부에는 확실한 인센티브와 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여하겠다”면서 재정 지원, 위상 강화, 공공기관 우선 이전, 산업 활성화 등 통합특별시 지원 방안을 제시했다.
정부는 통합특별시에 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원 규모의 재정 지원을 추진하기로 했다. 이를 위해 행정통합 교부세와 지원금 신설 등을 포함해 국가 재원의 재배분을 추진하기로 했다. 국세의 19.24% 수준으로 배분되는 지방교부세 외에 매년 최대 5조 원을 추가 지원해 재정 여력을 높여주겠다는 것.
김 총리는 또 “통합특별시에는 서울시에 준하는 지위를 부여하겠다”고 밝혔다. 특별시 지자체장은 장관급, 부지자체장은 차관급으로 격상하고 광역 지자체당 2명인 부지자체장 수도 4명으로 늘린다. 대전·충남, 광주·전남 통합특별시의 명칭에 대해 김민재 행정안전부 차관은 “지역 의견 수렴 절차를 거쳐 국회 입법 과정에서 결정될 것”이라고 밝혔다.
