與 “장동혁 단식은 비겁한 책임회피용 정치쇼”

더불어민주당은 15일 국민의힘 장동혁 대표가 통일교 관련 특검법 처리를 요구하며 단식에 돌입한 것을 두고 “진실 규명을 위한 결단이 아닌, 비겁한 책임 회피용 정치쇼”라고 비판했다.
문금주 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 “국회 로텐더홀에서 벌이는 단식 퍼포먼스로는 국민을 속일 수 없다”며 이같이 밝혔다.
문 원내대변인은 “민주당의 입장은 처음부터 명확했다”면서 “통일교 의혹은 현재 경찰 국가수사본부가 신속히 수사 중인 사항으로 수사가 미진할 경우 특검으로 보완하자는 것이 일관된 입장이었다”고 말했다.
이어 “그럼에도 민주당은 국민의힘의 특검 요구에 정교유착이라는 중대 의혹의 실체를 밝히기 위해 특검을 수용했다”면서 “이제 와서 민주당이 특검을 거부한다는 주장은 명백한 허위이자 악의적 왜곡”이라고 지적했다.
또 통일교 의혹의 본질은 정교유착이라는 점을 재차 거론하며 “구체적 의혹은 홍준표 전 국민의힘 대표가 제기했고, 이준석 전 국민의힘 대표도 신천지 관련해 조사를 한 바도 있다”고 했다.
문 원내대변인은 통일교·신천지 특검법을 함께 추진해야 한다는 입장을 거듭 피력했다.
그는 “통일교와 신천지를 함께 특검하자는 요구는 선택이 아니라 필수다”면서 “그럼에도 국민의힘은 스스로 합의해 놓고 돌연 ‘신천지는 제외해야 한다’며 판을 깨뜨렸고, 신천지를 빼야 하는 이유에 대해서는 납득할 수 있는 설명을 단 한 번도 내놓지 못했다”고 꼬집었다.
이어 “이제 와서 단식까지 하며 민주당을 공격하는 것은 후안무치의 극치다”라며 “특검을 하자고 해놓고 조건을 파기한 것도, 논의를 결렬시킨 것도 국민의힘이다”라고 강조했다.
마지막으로 그는 “장동혁 대표의 단식은 투쟁이 아니라, 특검을 회피하려는 자신들에 대한 비판을 잠재우기 위한 얄팍한 꼼수에 불과하다”면서 “진실 규명이 두렵지 않다면, 정교유착 전반을 성역 없이 밝히는 특검에 즉각 응답하라”고 촉구했다. 이어 “장 대표에게 필요한 것은 단식 퍼포먼스가 아니라, 권력과 종교의 부당한 결탁을 밝힐 의지다”고 덧붙였다.
앞서 이날 장 대표는 15일 여당을 향해 통일교 정치권 로비 의혹과 공천헌금 의혹을 규명하기 위한 이른바 ‘쌍특검법’ 수용을 촉구하며 단식에 돌입했다.
그는 이날 국회 로텐더홀에서 국민의힘 의원들과 함께 민주당의 2차 종합특검법 강행 처리 규탄 대회를 열고 “국민의힘은 통일교 게이트 특검과 공천뇌물 특검을 통과시키기 위해 개혁신당과 함께 싸울 것”이라며 “천하람 원내대표의 필리버스터가 국민 마음에 닿길 원한다”고 말했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0