법사위, 통일교·신천지 특검법 보류…2차 특검 통과 전망

국회 법제사법위원회가 정치권 인사들의 특정 종교의 금품 수수 의혹을 규명하기 위한 이른바 ‘통일교·신천지 특검법’을 보류했다.
현재 검경의 합동수사본부가 출범해 해당 의혹을 들여다고 보고 있는 만큼 여야 의견 조율이 더 필요하다는 것이다.
박지원 법사위 안건조정위원회 소위원장은 12일 오전 국회에서 기자들과 만나 “통일교, 신천지 특검은 오늘 안건조정소위원회에서 보류할 것”이라고 말했다.
박 의원은 “새지도부에서 그러한 의견을 가져왔고 지금 특별수사본부에서 수사를 진행하니 조금 더 야당이랑 의견 조정을 할 것”이라고 했다.
더불어민주당이 추진하는 2차 종합 특검법(내란·김건희·해병)은 이날 안건조정위를 통과할 전망이다. 박 의원은 “국회법에 따라서 통과 시킬 것”이라고 했다.
민주당은 2차 종합 특검법을 이달 15일 본회의에 상정해 처리하겠다는 방침이다. 한병도 민주당 원내대표는 이날 오전 최고회의에서 “2차 종합 특검법을 반드시 통과시킬 것”이라며 “수사 공백을 메우고 내란을 기획, 지시, 은폐한 전모를 남김없이 밝혀낼 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
