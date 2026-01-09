이혜훈, 원펜타스 ‘청약 뻥튀기’ 정황… 결혼한 장남을 ‘미혼 가족’ 등재

37억 분양받아… 현시세 70억∼80억
장-차남 ‘할머니 찬스’ 의혹까지
“서울상가 할머니가 사서 손자에 팔아”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 8일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 이 후보자를 둘러싼 각종 의혹이 눈덩이처럼 커지는 가운데 개혁신당은 이날 서울 서초구 아파트 분양과 관련한 ‘청약 가점 뻥튀기’ 의혹을 제기했다. 뉴시스
이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 장남과 차남이 서울 마포구의 상가를 취득하는 과정에서 ‘할머니 찬스’와 ‘부모 찬스’를 누렸다는 의혹이 제기됐다. 이 후보자가 서울 서초구 아파트 청약에 당첨되는 과정에서 ‘가점 뻥튀기’를 한 것 아니냐는 지적도 나왔다.

8일 국회 인사청문요청안 등에 따르면 이 후보자의 장남과 차남은 각각 30세와 28세였던 2021년 친할머니 이모 씨로부터 서울 마포구 상암동 상가를 2억800만 원에 공동명의로 매입했다. 국민의힘 박수영 의원은 “당시 박사 과정이던 장남은 근로소득이 없었고, 차남은 사회복지재단에서 일한 지 6개월째 됐으며 신고 소득은 1400만 원 정도였다”면서 “할머니는 손주들 주려고 상가를 샀고, 손주는 ‘엄마 아빠 찬스’로 매매 대금을 치렀다는 합리적이면서도 강력한 의심이 든다”고 밝혔다.

국민의힘은 또 세 아들이 할머니로부터 친척 회사 ‘케이에스엠’의 비상장 주식을 800주(평가액 약 10억3000만 원)씩 증여받던 시점에도 모두 소득이 없었던 만큼 부모가 증여세를 대납했을 가능성이 높다고 지적했다. 이 후보자 측 관계자는 “대납은 없었다. 아들들은 과거 증여받은 현금과 주식 배당금 등으로 직접 상가 매입 대금과 증여세를 냈다”고 해명했다.

한편 개혁신당 천하람 의원실이 한국부동산원 등으로부터 확보해 분석한 자료에 따르면 이 후보자는 2024년 7월 서울 서초구 래미안 원펜타스 138m² 일반분양 청약을 신청하며 세 아들을 모두 ‘미혼 부양가족’으로 등재했다. 하지만 장남은 신청 7개월 전인 2023년 12월 이미 결혼했고, 같은 달 신혼집으로 추정되는 전셋집을 구한 상태였다. 청약 당첨 확률을 높이기 위한 ‘위장 미혼’이 의심되는 정황인 것. 이 후보자는 청약가점 74점으로 당첨됐는데, 장남을 부양가족에서 제외할 경우 당첨권 아래인 69점으로 내려간다. 이 후보자는 이 아파트를 약 37억 원에 분양받았고, 현 시세는 70억∼80억 원에 이르는 것으로 알려졌다. 천 의원은 “부정청약은 당첨 취소에 더해 3년 이하 징역형에도 처해질 수 있는 범죄”라고 했다. 이 후보자 인사청문회는 19일 국회 재정경제기획위원회에서 열릴 예정이다.

이지운 기자 easy@donga.com
