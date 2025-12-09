여야, 국회 본회의 오후 4시로 연기…“더 논의 필요”

여야는 정기국회 마지막 날인 9일 본회의를 앞두고 법안 상정 등을 논의하기 위해 국회의장 주재로 회동했으나 결론을 내리지 못했다. 추가 논의를 위해 이날 오후 2시 예정된 본회의 개의를 오후 4시로 연기하기로 했다.
더불어민주당 김병기 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장 주재로 회동한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.
김 원내대표는 “좀 더 논의를 위해 본회의를 오후 4시로 늦췄다”고 말했다. 송 원내대표도 “양당이 의원총회를 통해 의원들의 총의를 모을 시간이 필요하기 때문에 좀 더 숙의하기 위해 본회의 시간을 연기했다”고 설명했다.
민주당은 이날 정기국회 마지막 본회의에서 비쟁점 민생 법안을 상정해 우선 처리할 방침이다.
국민의힘은 쟁점 법안을 철회하지 않으면 비쟁점 법안에도 필리버스터(무제한 토론)를 하겠다고 예고한 상황으로 전해졌다.
민주당은 이날 이후 소집될 임시국회에서 이른바 사법개혁 법안으로 불리는 쟁점 법안을 모두 처리한다는 방침을 밝혀 왔다.
