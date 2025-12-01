李대통령, 계엄 1년 앞두고 “전쟁날 뻔…내란행위 방치하면 언젠가 재발”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 1일 15시 08분

글자크기 설정

이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.11.27. 뉴시스
이재명 대통령이 27일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.11.27. 뉴시스
이재명 대통령이 12·3 비상계엄 1년을 이틀 앞둔 1일 “곳곳에 숨겨진 내란 행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다”고 했다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “전쟁날 뻔. 위대한 대한국민이 막았다”며 이같이 올렸다. 이와 함께 국군심리전단의 대북 전단 살포가 북한의 대남 오물풍선 테러보다 먼저였다는 내용의 기사를 공유했다. 이 대통령은 “계엄 명분으로 전쟁을 개시하려고 군대를 시켜 북한에 풍선까지 날렸다”며 “곳곳에 숨겨진 내란 행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다”고 했다.

이 대통령은 그동안 국무회의에서 “내란은 발본색원해야 한다” “특검이 수사를 통해 형사처벌을 하고는 있지만 내란에 대한 관여 정도에 따라 행정 책임을 묻거나 문책이나 인사 조치를 하는 낮은 수준의 대응을 해야 할 사안도 있다” 등 내란 청산 의지를 확고히 드러내왔다. 이에 정부는 비상계엄 가담 여부를 조사하는 범정부 태스크포스(TF)를 구성한 상태다.

#비상계엄#내란#대북전단#오물풍선
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스