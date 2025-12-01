“보수는 왜 25만원을 이기지 못했나”…조정훈·2030의 냉정한 진단

코어는 ‘Conservative Representative(보수 대표)’의 약자이자 ‘핵심’을 의미하는 단어로, 보수주의 철학과 정책·입법 실무까지 청년의 눈높이로 머리를 맞대는 정치 아카데미다.지난달 초 전국의 만 45세 이하 청년 수강생을 모집해 강의와 토론의 형태로 수업을 진행하고 있다. 지난달 15일 첫 강의를 시작으로 내달 24일까지 격주 토요일 오후 여의도 국민의힘 당사에서 열리고 있다.청년들은 현역 의원과 지자치단체장, 정치커뮤니케이션 교수 등의 강의를 들은 후 토론과 비평문을 통해 의견을 교환한다. 또한 정치 현장 탐방과 멘토링도 진행하고 있다. 참가자 중에는 올해 만 17세 학생부터 아이를 가진 부부 참가자도 있다. 전국 각지에서 KTX와 비행기를 타고 와서 수업에 참여하고 있다.